La Primera División argentina propone un confronto interessante nella notte di mercoledì 4 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle 01:15: Rivadavia-Sarmiento in una sfida che può dire molto sulle ambizioni delle due squadre in questo avvio di stagione.
La diretta streaming
Rivadavia-Sarmiento: lo streaming gratis del match del campionato argentino
Vuoi vedere Rivadavia-Sarmiento in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Rivadavia-Sarmiento sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Rivadavia-Sarmiento in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
L’Independiente Rivadavia arriva all’appuntamento in ottima condizione. La squadra di Alfredo Berti ha iniziato il campionato con due vittorie consecutive, mostrando solidità e concretezza. L’ultimo successo è arrivato sul campo dell’Huracán, battuto 2-1 nonostante un possesso palla ridotto, a dimostrazione di un’identità chiara e pragmatica. In classifica il club di Mendoza ha raccolto 6 punti in 2 partite, con 4 gol segnati e 2 subiti. I numeri recenti confermano un equilibrio interessante: nelle ultime dieci gare di campionato sono arrivate 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 1 gol segnato a partita e meno di una rete concessa. Dal punto di vista offensivo, Studer, Matías Fernández e Alex Arce sono i principali riferimenti, mentre Villa e lo stesso Fernández guidano la classifica assist. Squadra compatta, capace di colpire nei momenti giusti e di soffrire senza scomporsi.
Situazione più altalenante per il Sarmiento, che ha comunque iniziato il campionato con un bilancio discreto: una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. L’ultimo turno ha visto El Verde superare il Banfield per 1-0, con una prestazione ordinata e dominante nel possesso. Nei numeri, però, emergono alcune difficoltà offensive: nelle ultime dieci gare di campionato il Sarmiento ha segnato in media 0,6 gol a partita, con una produzione offensiva piuttosto limitata. La fase difensiva regge, ma l’attacco fatica a essere continuo. Diego Churín resta il principale riferimento avanzato, mentre il contributo offensivo del centrocampo è ancora ridotto. In trasferta, la squadra tende ad abbassare il ritmo e a difendersi con blocchi compatti.
Le probabili formazioni di Rivadavia-Sarmiento—
L’Independiente Rivadavia dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando sulla solidità e sugli inserimenti dei centrocampisti. In porta spazio a Bolcato, protetto da una linea difensiva a tre con Villalba, Costa e Studer. Sugli esterni agiranno Elordi e Osella, chiamati a dare ampiezza e copertura. In mezzo al campo Florentín sarà il riferimento centrale, affiancato da Ríos e Bottari. Davanti, il tandem offensivo sarà composto da Matías Fernández e Fabrizio Sartori, entrambi in buon momento di forma.
Anche il Sarmiento dovrebbe disporsi con un 3-5-2, cercando densità centrale e ripartenze rapide. Burrai sarà il portiere, con Orihuela, Arturia e Suárez a comporre la linea arretrata. A centrocampo Villalba e Gómez garantiranno ordine, mentre Salle, Zabala e Arismendi agiranno sulle corsie. In attacco fiducia a Churín, affiancato da Jhon Rentería, chiamato a dare profondità.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (3-5-2): Bolcato; Villalba, Costa, Studer; Elordi, Florentín, Ríos, Bottari, Osella; Matías Fernández, Sartori.
SARMIENTO (3-5-2): Burrai; Orihuela, Arturia, Suárez; Salle, Zabala, Villalba, Gómez, Arismendi; Rentería, Churín.
Vuoi vedere Rivadavia-Sarmiento in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Rivadavia-Sarmiento sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA