Independiente Rivadavia-Sarmiento si gioca mercoledì 4 febbraio 2026 per la Primera División argentina

Stefano Sorce 3 febbraio - 00:56

La Primera División argentina propone un confronto interessante nella notte di mercoledì 4 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle 01:15: Rivadavia-Sarmiento in una sfida che può dire molto sulle ambizioni delle due squadre in questo avvio di stagione.

Dove vedere Rivadavia-Sarmiento in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Independiente Rivadavia arriva all’appuntamento in ottima condizione. La squadra di Alfredo Berti ha iniziato il campionato con due vittorie consecutive, mostrando solidità e concretezza. L’ultimo successo è arrivato sul campo dell’Huracán, battuto 2-1 nonostante un possesso palla ridotto, a dimostrazione di un’identità chiara e pragmatica. In classifica il club di Mendoza ha raccolto 6 punti in 2 partite, con 4 gol segnati e 2 subiti. I numeri recenti confermano un equilibrio interessante: nelle ultime dieci gare di campionato sono arrivate 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 1 gol segnato a partita e meno di una rete concessa. Dal punto di vista offensivo, Studer, Matías Fernández e Alex Arce sono i principali riferimenti, mentre Villa e lo stesso Fernández guidano la classifica assist. Squadra compatta, capace di colpire nei momenti giusti e di soffrire senza scomporsi.

Situazione più altalenante per il Sarmiento, che ha comunque iniziato il campionato con un bilancio discreto: una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. L’ultimo turno ha visto El Verde superare il Banfield per 1-0, con una prestazione ordinata e dominante nel possesso. Nei numeri, però, emergono alcune difficoltà offensive: nelle ultime dieci gare di campionato il Sarmiento ha segnato in media 0,6 gol a partita, con una produzione offensiva piuttosto limitata. La fase difensiva regge, ma l’attacco fatica a essere continuo. Diego Churín resta il principale riferimento avanzato, mentre il contributo offensivo del centrocampo è ancora ridotto. In trasferta, la squadra tende ad abbassare il ritmo e a difendersi con blocchi compatti.

Le probabili formazioni di Rivadavia-Sarmiento — L’Independiente Rivadavia dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando sulla solidità e sugli inserimenti dei centrocampisti. In porta spazio a Bolcato, protetto da una linea difensiva a tre con Villalba, Costa e Studer. Sugli esterni agiranno Elordi e Osella, chiamati a dare ampiezza e copertura. In mezzo al campo Florentín sarà il riferimento centrale, affiancato da Ríos e Bottari. Davanti, il tandem offensivo sarà composto da Matías Fernández e Fabrizio Sartori, entrambi in buon momento di forma.

Anche il Sarmiento dovrebbe disporsi con un 3-5-2, cercando densità centrale e ripartenze rapide. Burrai sarà il portiere, con Orihuela, Arturia e Suárez a comporre la linea arretrata. A centrocampo Villalba e Gómez garantiranno ordine, mentre Salle, Zabala e Arismendi agiranno sulle corsie. In attacco fiducia a Churín, affiancato da Jhon Rentería, chiamato a dare profondità.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (3-5-2): Bolcato; Villalba, Costa, Studer; Elordi, Florentín, Ríos, Bottari, Osella; Matías Fernández, Sartori.

SARMIENTO (3-5-2): Burrai; Orihuela, Arturia, Suárez; Salle, Zabala, Villalba, Gómez, Arismendi; Rentería, Churín.

