River-Gimnasia: Diretta live e streaming gratis del match

Al Monumental va in scena una partita dal ritmo potenzialmente controllato, ma tutt’altro che scontata. Il River cerca continuità e brillantezza offensiva davanti al proprio pubblico, mentre il Gimnasia arriva con fiducia e organizzazione

Stefano Sorce 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 02:42)

Allo scoccare della mezzanotte tra mercoledì e giovedì, il Monumental di Buenos Aires diventa il centro della scena calcistica argentina. River-Gimnasia La Plata si affrontano giovedì 29 gennaio alle ore 00:00 in una sfida che intreccia ambizioni, fiducia e qualche incertezza di troppo, soprattutto sul fronte dei padroni di casa.

Vuoi vedere River-Gimnasia La Plata in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match River-Gimnasia La Plata sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere River Plate-Gimnasia La Plata in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire River Plate-Gimnasia La Plata in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il River si presenta all’appuntamento dopo una vittoria di misura contro il Barracas Central, decisa da Gonzalo Montiel. Una partita controllata nel possesso, con percentuali elevate e una gestione costante del pallone, ma non priva di difficoltà nel trasformare il dominio territoriale in occasioni limpide. Analizzando il rendimento più ampio, i numeri raccontano un River che fatica a trovare continuità offensiva. La squadra di Gallardo mantiene spesso il controllo del gioco, ma produce meno di quanto ci si aspetterebbe in termini di gol e occasioni concrete. La solidità difensiva resta un punto di forza, ma l’efficacia negli ultimi metri è ancora un nodo da sciogliere.

Situazione decisamente diversa per il Gimnasia, che arriva al Monumental con entusiasmo e fiducia dopo il successo per 2-1 contro il Racing Club. Una vittoria ottenuta con un possesso ridotto, ma con grande concretezza e spirito di sacrificio, caratteristiche che stanno diventando il marchio di fabbrica della squadra di La Plata. Il Gimnasia è una formazione che accetta di lasciare il pallone agli avversari, puntando su organizzazione, compattezza e ripartenze rapide. I numeri recenti parlano di una squadra efficace, capace di segnare con regolarità e di concedere poco, anche contro avversari più tecnici e strutturati.

Le probabili formazioni di River-Gimnasia — Il River Plate dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, affidando la porta a Santiago Beltrán e puntando sull’esperienza di Gonzalo Montiel e Martínez Quarta in difesa. Sulle corsie agiranno Viña e Rivero, mentre in mezzo al campo Aníbal Moreno e Fausto Vera daranno equilibrio e intensità. Juan Quintero sarà il riferimento creativo alle spalle della coppia offensiva composta da Sebastián Driussi e Facundo Colidio.

Il Gimnasia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 compatto e ordinato. Nelson Insfrán sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva fisica con Giampaoli e Martínez centrali. In mediana, Max e Barros Schelotto garantiranno copertura, mentre sulla trequarti agiranno Franco Torres, Ignacio Fernández e Manuel Panaro, pronti a supportare Marcelo Torres come terminale offensivo.

River Plate (4-3-1-2): Beltran, Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña, Moreno, Vera, Galván, Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Gimnasia (4-2-3-1): Insfrán, Steimbach, Giampaoli, Martinez, Torrejón, Barros Schelotto, Max, Torres, Fernandez, Manuel Panaro, Marcelo Torres.

Vuoi vedere River Plate-Gimnasia La Plata in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match River Plate-Gimnasia La Plata sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA