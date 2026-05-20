Dove vedere River Plate-Bragantino in diretta tv e streaming gratis

La Copa Sudamericana entra nella sua fase decisiva e tra le partite più attese della quinta giornata del Gruppo H c’è quella tra River Plate e RB Bragantino. Il match si giocherà giovedì 21 maggio 2026 allo Stadio Más Monumental di Buenos Aires, con calcio d’inizio fissato alle 02:30 italiane. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto della sfida, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il River Plate si presenta alla sfida in uno dei momenti migliori della sua stagione. I biancorossi stanno confermando grande solidità e continuità di rendimento, qualità che hanno permesso loro di prendersi la vetta del girone con autorevolezza. Anche nel campionato argentino il River ha dato segnali importanti, riuscendo a superare avversari complicati come Rosario Central e Gimnasia La Plata e mostrando carattere anche nelle partite più combattute.

In Copa Sudamericana, invece, la squadra di Coudet ha già dimostrato di poter competere ad altissimo livello. Proprio contro il Bragantino, nella gara d’andata disputata in Brasile, il River era riuscito a imporsi grazie a un gol nel finale di Martínez Quarta, ottenendo tre punti pesantissimi nell’economia del gruppo. Il RB Bragantino arriva invece a Buenos Aires con risultati piuttosto altalenanti. In campionato la squadra brasiliana ha ritrovato fiducia grazie al successo contro il Vitória, ma nelle settimane precedenti aveva accusato diverse difficoltà, culminate con l’eliminazione dalla Coppa del Brasile contro il Mirassol e con una sconfitta contro il Santos nel Brasileirao.

Le probabili formazioni di River Plate-Bragantino

Il River Plate scende in campo con le solite due punte Subiabre e Salas, coadiuvate da Quintero che riveste la posizione di numero dieci. Il Bragantino invece si schiera con un tridente a supportare il suo unico riferimento offensivo, Isidro Pitta.

River Plate (4-3-1-2): Armani; U. Giménez, Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Galoppo, Kevin Castaño, Meza; Quintero; Subiabre, Salas. Allenatore: Eduardo Coudet.

RB Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; Isidro Pitta. Allenatore: Vágner Mancini.

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