RKC Waalwijk e Willem II non si giocano solo una partita, si giocano il ritorno in Eredivisie. È il tipo di sfida che pesa prima ancora di iniziare, perché ogni errore può costare una stagione intera. Da una parte il Waalwijk, ancora vivo dopo aver evitato l’eliminazione all’ultimo respiro. Dall’altra il Willem II, che arriva forte del suo finale di campionato e dei precedenti favorevoli. Martedì 5 maggio 2026, alle ore 18:45, il Mandemakers Stadion diventa il punto in cui tutto può cambiare. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RKC WAALWIJK-WILLEM CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Waalwijk arriva con ancora addosso le scorie del turno precedente. Contro il Roda è servito tutto: gol al 97’, nervi saldi e rigori. Una qualificazione sofferta, che però può lasciare energia mentale oppure svuotarti completamente.

Il Willem II, invece, entra ora nei playoff. Terzo in regular season, ha evitato il primo turno e arriva più fresco, ma anche con meno ritmo partita. Il finale di campionato, però, è stato pesante: cinque vittorie consecutive e una difesa quasi perfetta. C’è poi un dato che non si può ignorare: nei due precedenti stagionali ha sempre vinto il Willem II. Non dominio totale, ma maggiore concretezza nei momenti chiave.

Le probabili formazioni di Waalwijk-Willem

Il Waalwijk dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 con van Osch tra i pali e una linea difensiva guidata da van Eijma. In mezzo al campo Postma e Boetius garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Fage, Kuster e Cleonise avranno il compito di supportare Uneken, uomo decisivo nell’ultimo turno.

Il Willem II risponde con un 4-4-2 più diretto: Didillon in porta, difesa solida con Hoogma e Behounek al centro. A centrocampo ampiezza con Doodeman ed El Allouchi, mentre davanti la coppia Haen-Verheydt rappresenta il riferimento offensivo principale.

Waalwijk (4-2-3-1): van Osch; Held, van Eijma, Gelderen, Familia-Castillo; Postma, Boetius; Fage, Kuster, Cleonise; Uneken.

Willem II (4-4-2): Didillon; Stam, Behounek, Hoogma, van Loon; Doodeman, Twigt, Besselink, El Allouchi; Haen, Verheydt.

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