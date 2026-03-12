derbyderbyderby streaming Rockets-Pelicans, la NBA in diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

Rockets-Pelicans, la NBA in diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di NBA Rockets-Pelicans: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La sfida NBA tra Rockets e Pelicans si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 01:00. I Rockets vogliono sfruttare il fattore campo per migliorare il rendimento stagionale e trovare maggiore continuità, mentre i Pelicans puntano a una vittoria in trasferta per restare competitivi nella corsa alla Western Conference.

Hai tre possibilità per guardare Rockets-Pelicans in streaming gratis:

Dove vedere Rockets-Pelicans in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Rockets-Pelicans è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Rockets-Pelicans.

Come accedere allo streaming

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Rockets-Pelicans nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    I Rockets proveranno a imporre ritmo e intensità difensiva per restare competitivi davanti al proprio pubblico e conquistare una vittoria importante.

    I Pelicans cercheranno invece di sfruttare la qualità del proprio attacco e la gestione dei possessi chiave per controllare la partita e ottenere un successo prezioso in trasferta.

