La sfida NBA tra Rockets e Pelicans si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 01:00. I Rockets vogliono sfruttare il fattore campo per migliorare il rendimento stagionale e trovare maggiore continuità, mentre i Pelicans puntano a una vittoria in trasferta per restare competitivi nella corsa alla Western Conference.
La diretta streaming
Rockets-Pelicans, la NBA in diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Rockets-Pelicans in streaming gratis:
Dove vedere Rockets-Pelicans in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Rockets-Pelicans è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Rockets-Pelicans.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Rockets proveranno a imporre ritmo e intensità difensiva per restare competitivi davanti al proprio pubblico e conquistare una vittoria importante.
I Pelicans cercheranno invece di sfruttare la qualità del proprio attacco e la gestione dei possessi chiave per controllare la partita e ottenere un successo prezioso in trasferta.
Per seguire lo streaming gratis di Rockets-Pelicans, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA