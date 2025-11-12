Houston Rockets-Washington Wizards, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 12 novembre - 02:00

Giovedì 13 novembre, alle 02:00 italiane, si potrà assistere ad una delle sfide più interessanti del turno Nba. La partita è tra Washington Wizards e Houston Rockets. I primi sono reduci da otto sconfitte di fila, mentre i texani si presentano con la bella vittoria ai danni dei Milwaukee Bucks, con un grande, nonché eterno, Kevin Durant. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — Gli Houston Rockets invece godono di un grande momento di forma: la franchigia texana, guidata da un Kevin Durant in grande in formato MVP, ha racimolato numerose vittorie e non sembra affatto convinta di lasciare libero un posto per i prossimi playoff. Con una media di 122 punti per gara, i Rockets sono tra gli attacchi più prolifici di tutta la Lega.

Gli Wizards hanno strappato una sola vittoria da quando è iniziata la stagione. Non c’è dubbio che la squadra ha difficoltà sotto diversi punti di vista: il gioco non convince, il roster non è profondo e le prestazioni dei singoli non sono (quasi mai) del tutto sufficienti. Con questi presupposti, è già giusto chiedersi se l’unico modo per rilanciare la franchigia nella Nba è quello di beccare la prima scelta al prossimo draft?

I probabili quintetti di Houston Rockets-Washington Wizards — Gli Wizards potrebbero scendere in campo con un quintetto diverso rispetto all’ultimo visto contro i Mavs. Il Coach, infatti, in una situazione del genere, potrebbe cercare di dare qualche segnale inserendo forze nuove e fresche dalla panchina, in cerca del jolly vincente. Rockets invece, in gran forma, nel segno della continuità, con il quintetto base e consolidato di inizio stagione.

Washington Wizards: J. Champagnie, K. George, A. Sarr, T. Johnson, C. McCollum.

Houston Rockets: K. Durant, J. Smith Jr, A. Sengun, A. Thompson, J. Okogie.

Non perdere Houston Rockets-Washington Wizards, tra le sfide più avvincenti della nottata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.