Rodez-Clermont: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I padroni di casa partono leggermente favoriti grazie a una buona serie di risultati recenti. Gli ospiti, reduci da un avvio altalenante e con difficoltà offensive in trasferta, proveranno a reagire dopo la sconfitta contro il Saint-Etienne

Stefano Sorce 18 settembre - 14:43

Venerdì sera lo Stade Paul Lignon sarà teatro di una sfida che promette intensità e grande equilibrio. Il Rodez, spinto dal calore dei suoi tifosi in un impianto da poco meno di seimila posti, ospiterà il Clermont in una partita valida per la sesta giornata di Ligue 2.

Dove vedere Rodez-Clermont in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Rodez-Clermont, in programma venerdì 19 settembre alle ore 20.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Rodez ha iniziato la stagione con il piede giusto, raccogliendo 8 punti in cinque giornate (due vittorie, due pari e un solo ko). La formazione occitana si è dimostrata particolarmente solida tra le mura amiche, dove ha incassato appena una rete. Successi come il recente 1-0 interno sul Boulogne e il colpo esterno a Le Mans confermano la capacità di sfruttare al massimo le poche occasioni concesse dagli avversari.

Il Clermont, attualmente undicesimo con 6 punti, ha vissuto un avvio più incostante. La squadra è reduce dal 2-1 subito a Saint-Étienne, che ha interrotto la striscia positiva costruita con il successo sul Grenoble e un paio di pareggi. I numeri raccontano di un attacco non sempre brillante, 5 gol realizzati, ma anche di una difesa che nel complesso ha tenuto, con altrettanti gol subiti.

Le probabili formazioni di Rodez-Clermont — Il tecnico Laurentiu Santini sembra orientato a confermare il suo classico 5-3-2 per il Rodez. Tra i pali spazio a Braat, protetto da una linea difensiva composta da Galves, Jolibois e Magnin, con Lipinski e Jean-Lambert pronti a dare solidità e copertura. Sulle corsie laterali agiranno Joly e Mendes, fondamentali sia in fase di spinta che di contenimento. In mezzo al campo toccherà a Trouillet dettare i tempi, mentre davanti sarà la coppia formata da Nagera e Arconte a provare a far male alla retroguardia avversaria.

Il Clermont, guidato da Laurent Batlles, dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Guivarch, protetto dalla retroguardia composta da Coulibaly e Voto sulle fasce, con Caufriez e Salmier centrali. La diga di centrocampo sarà affidata a Hunou e Saivet, mentre sulla trequarti agiranno Fakili, Socka Bongue e Bamba, pronti a supportare l’unica punta Diop, incaricato di finalizzare le azioni offensive.

Rodez (5-3-2): Braat, Galves, Jolibois, Magnin, Lipinski, Jean-Lambert, Joly, Mendes, Trouillet, Nagera, Arconte. Allenatore: Santini.

Clermont (4-2-3-1): Guivarch, Coulibaly, Caufriez, Salmier, Voto, Hunou, Saivet, Fakili, Socka Bongue, Bamba, Diop. Allenatore: Batlles.