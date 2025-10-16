In arrivo altri match importantissimi tutti da seguire dall'inizio alla fine: tra i tanti, il palinsesto della Ligue 2 ci offre il confronto tra Rodez e Reims il prossimo venerdì 17 alle ore 20:00. Si tratta di una sfida importante per gli equilibri del campionato cadetto francese che potrà raccontarci molto sulle reali ambizioni di entrambi i team. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Rodez-Reims GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Dove vedere Rodez-Reims in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per l’occasione è possibile registrarsi ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Rodez-Reims in diretta live. Il match, in programma alle ore 20:00 il prossimo venerdì 17 ottobre, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi. Inoltre, questo entusiasmante match sarà visibile in diretta su Dazn.
Il momento delle due squadre—
I 12 punti in classifica ottenuti finora valgono l'ottavo posto in classifica per il Rodez. I padroni di casa avranno il prossimo match casalingo per cercare di restare in scia della zona playoff, ma non sarà affatto facile perché dovranno confrontarsi con il Reims. Gli ospiti, dal canto loro, hanno totalizzato 14 punti e si trovano in quinta posizione.
Le probabili formazioni di Rodez-Reims—
Rodez (5-3-2): Braat, Allan, Lipinski, Magnin, Jolibois, Galves, Joly, Correia, Benchama, Nagera, Arconte. Allenatore: Didier Santini
Reims (4-2-3-1): Jaouen, Leautey, Ahouonon, Palloiska, Akieme, Gbane, Leoni, Salama, Teuma, Nakamura, Bassette. Allenatore: Karel Geraerts
