Non perdere Berrettini-Arnaldi: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Entra nel vivo il Roland Garros, tra i circuiti più iconici e importanti del panorama tennistico internazionale. Con Jannik Sinner eliminato, l'Italia del tennis si affida all'esperienza e le qualità di Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Proprio i primi due si affronteranno nei quarti di finale del circuito, che andranno in scena il 3 giugno alle 20:15. Per non perdere nemmeno uno scambio del match, continua a leggere l'articolo.
CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di BERRETTINI-ARNALDI SU BET365
Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto
Dove vedere Berrettini-Arnaldi in diretta TV e streaming gratis
La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
- Registrati o accedi al tuo conto BET365
- Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa
- Cerca Berrettini-Arnaldi sul palinsesto BET365
Focus sui giocatoriDopo una sfida molto intensa al terzo turno, Matteo Berrettini ha dissipato i dubbi sulla sua condizione fisica imponendosi con autorevolezza su Juan Manuel Cerundolo in tre set. Il suo cammino fino ai quarti assume grande valore, soprattutto dopo anni segnati da infortuni che lo avevano allontanato dai vertici del tennis mondiale. Oggi l’azzurro sembra aver ritrovato solidità e fiducia, oltre a essere tornato competitivo in classifica. In passato, nei momenti migliori della carriera, aveva spesso trovato ostacoli durissimi nelle fasi decisive degli Slam, affrontando campioni come Djokovic e Nadal. Questa volta il percorso appare più aperto e favorevole. Ma Matteo Arnaldi sta sorprendendo a Parigi: dopo un inizio di stagione difficile e risultati deludenti, è riuscito a reagire con carattere, vincendo battaglie lunghissime e conquistando per la prima volta l’accesso ai quarti di finale di uno Slam. Dunque, sarà un match tutto da vivere per un derby italiano che non registra alcun precedente al momento.
Il tabellone di Roland Garros GarrosMatteo Arnaldi ha vinto 11 delle sue ultime 12 partite, il che sottolinea il suo grande momento di forma, sia per le qualità del tennis espresso che la tenuta fisica, un aspetto da non sottovalutare. L'esperienza di Berrettini, però, potrebbe giocare in suo favore. Chi vincerà il derby italiano raggiungerà le semifinali del Roland Garros, sfidando il vincente del confronto tra Flavio Cobolli e il canadese Auger-Aliassime.
E allora che aspetti? Guarda ora Berrettini-Arnaldi in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA