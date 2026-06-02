Entra nel vivo il Roland Garros, tra i circuiti più iconici e importanti del panorama tennistico internazionale. Con Jannik Sinner eliminato, l'Italia del tennis si affida all'esperienza e le qualità di Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Proprio i primi due si affronteranno nei quarti di finale del circuito, che andranno in scena il 3 giugno alle 20:15. Per non perdere nemmeno uno scambio del match, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Dopo una sfida molto intensa al terzo turno,ha dissipato i dubbi sulla sua condizione fisica imponendosi con autorevolezza su Juan Manuelin tre set. Il suo cammino fino ai quarti assume grande valore, soprattutto dopo anni segnati da infortuni che lo avevano allontanato dai vertici del tennis mondiale. Oggi l’azzurro sembra aver ritrovato solidità e fiducia, oltre a essere tornato competitivo in classifica. In passato, nei momenti migliori della carriera, aveva spesso trovato ostacoli durissimi nelle fasi decisive degli Slam, affrontando campioni come Djokovic e Nadal. Questa volta il percorso appare più aperto e. Masta sorprendendo a Parigi: dopo un inizio di stagione difficile e risultati deludenti, è riuscito a reagire con carattere, vincendo battaglie lunghissime e conquistando per la prima volta l’accesso ai quarti di finale di uno Slam. Dunque, sarà un match tutto da vivere per un derby italiano che non registra alcunal momento.Matteo Arnaldi ha vinto 11 delle sue ultime 12 partite, il che sottolinea il suo grande momento di forma, sia per le qualità del tennis espresso che la tenuta fisica, un aspetto da non sottovalutare. L'esperienza di Berrettini, però, potrebbe giocare in suo favore. Chi vincerà il derby italiano raggiungerà le semifinali del Roland Garros, sfidando il vincente del confronto trae il canadese

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