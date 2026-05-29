Da una parte la sorpresa che nessuno si aspettava, dall'altra un giocatore che nei tornei dello Slam sa sempre come esaltarsi. Jaime Faria e Frances Tiafoe si sfidano sabato 30 maggio nei sedicesimi di finale del Roland Garros, in una partita che mette di fronte due percorsi molto diversi ma ugualmente affascinanti. Il portoghese sta vivendo il momento più bello della sua giovane carriera dopo aver eliminato avversari importanti come Denis Shapovalov e Jan-Lennard Struff, mentre l'americano continua a confermarsi una presenza costante nelle fasi avanzate dei grandi tornei. Sul rosso di Parigi sarà una sfida tra entusiasmo e esperienza, con un posto negli ottavi di finale in palio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FARIA-TIAFOE CLICCA SU BET365.

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Momento dei due tennisti

Jaime Faria arriva a questo appuntamento in condizioni eccellenti. Il portoghese ha vinto otto delle ultime dieci partite disputate e sta sfruttando al massimo il Roland Garros per confermare il proprio talento. Dopo aver superato le qualificazioni, ha eliminato Denis Shapovalov e Jan-Lennard Struff senza perdere un set, dimostrando grande solidità mentale e una notevole efficacia nei turni di servizio.

Frances Tiafoe invece continua a confermarsi uno dei giocatori più affidabili del circuito ATP nei grandi appuntamenti. L'americano ha eliminato Eliot Spizzirri e soprattutto Hubert Hurkacz in una durissima battaglia conclusa al quinto set. Il numero 22 del ranking mondiale possiede maggiore esperienza a questi livelli e parte favorito grazie a una qualità complessiva superiore e a un rendimento più costante nei match al meglio dei cinque set.

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