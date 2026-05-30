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Momento delle due giocatrici

Coco Gauff si presenta a questo appuntamento dopo aver superato senza perdere set sia Taylor Townsend che Mayar Sherif. La statunitense ha ritrovato continuità dopo qualche difficoltà iniziale sulla terra battuta e a Roma è riuscita a spingersi fino alla finale, confermando di essere una delle principali candidate alla vittoria finale anche a Parigi.

Anastasia Potapova sta attraversando uno dei momenti migliori della sua carriera. Nelle ultime settimane ha raggiunto la semifinale a Madrid, gli ottavi a Roma e si è presentata al Roland Garros con grande fiducia. Dopo il netto successo contro Maya Joint, la russa ha dimostrato carattere rimontando Katie Boulter e conquistando il pass per il terzo turno.

Precedenti

I precedenti tra le due giocatrici raccontano una perfetta parità. Gauff e Potapova si sono affrontate quattro volte nel circuito maggiore e il bilancio è di due vittorie per parte. L'ultimo confronto sulla terra battuta sorrise proprio a Potapova, capace di imporsi a Stoccarda nel 2023.

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