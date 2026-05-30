Coco Gauff parte favorita contro Anastasia Potapova nel terzo turno del Roland Garros 2026
Difendere un titolo Slam è una delle missioni più complicate che esistano nel tennis. Ogni avversaria entra in campo con una motivazione in più, ogni partita diventa un esame e ogni turno superato aumenta la pressione. Coco Gauff lo sa bene e sabato 30 maggio tornerà sul Philippe-Chatrier con l'obiettivo di avvicinarsi ancora una volta alle fasi decisive del Roland Garros. Dall'altra parte della rete ci sarà però una Anastasia Potapova completamente diversa rispetto a quella vista pochi mesi fa: più sicura, più matura e reduce da una primavera sulla terra battuta che l'ha riportata tra le protagoniste del circuito femminile. Una sfida che mette di fronte la campionessa in carica e una delle giocatrici più cresciute del 2026. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GAUFF-POTAPOVA CLICCA SU BET365.
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Momento delle due giocatrici
Coco Gauff si presenta a questo appuntamento dopo aver superato senza perdere set sia Taylor Townsend che Mayar Sherif. La statunitense ha ritrovato continuità dopo qualche difficoltà iniziale sulla terra battuta e a Roma è riuscita a spingersi fino alla finale, confermando di essere una delle principali candidate alla vittoria finale anche a Parigi.
Anastasia Potapova sta attraversando uno dei momenti migliori della sua carriera. Nelle ultime settimane ha raggiunto la semifinale a Madrid, gli ottavi a Roma e si è presentata al Roland Garros con grande fiducia. Dopo il netto successo contro Maya Joint, la russa ha dimostrato carattere rimontando Katie Boulter e conquistando il pass per il terzo turno.
Precedenti
I precedenti tra le due giocatrici raccontano una perfetta parità. Gauff e Potapova si sono affrontate quattro volte nel circuito maggiore e il bilancio è di due vittorie per parte. L'ultimo confronto sulla terra battuta sorrise proprio a Potapova, capace di imporsi a Stoccarda nel 2023.
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