Non perdere Jovic-Navarro: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il Roland Garros femminile regala già grandi emozioni, nonostante si stanno disputando ancora i primi turni. Domani, 28 maggio, alle 11:00 ci sarà un derby in salsa stelle e strisce tra Emma Navarro e Iva Jovic. Questo sarà il loro secondo confronto in due settimane: per scoprire come non perdere neanche un minuto della sfida sulla terra rossa tra le due americane, continua a leggere l'articolo.
CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di JOVIC-NAVARRO SU BET365
Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto
Dove vedere Jovic-Navarro in diretta TV e streaming gratis
La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
- Registrati o accedi al tuo conto BET365
- Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa
- Cerca Jovic-Navarro sul palinsesto BET365
Focus sui giocatoriEmma Navarro e Iva Jovic si presentano in un ottimo momento di forma. Infatti, ci attende un match non solo equilibrato tra la numero 17 e la numero 25 del ranking, ma anche particolarmente frizzante dato che sono entrambe in ottima forma fisica. Emma Navarro ha sconfitto in due set Tjen, senza alcuna difficoltà; Iva Jovic, invece, ha battuto la filippina Eala sempre in due set. Possono venirci incontro i precedenti per capire chi è la favorita per il terzo turno: se ne registra uno solo, giocato appena il 20 maggio a Strasburgo e che ha visto vincere la Navarro con il risultato di 2 set vinti a 1. La Jovic, quindi, avrà voglia di rivincita in un momento importantissima della stagione.
Il tabellone di Roland Garros GarrosChi riuscirà ad avere la meglio in questa elettrizzante sfida, affronterà nel terzo round la vincente tra Vekic e Osaka, numero 16 al mondo in questo momento. La tennista giapponese è tra le atlete più in forma in questo Roland Garros, dopo che ha sconfitto nettamente la tedesca Siegemund in due set.
E allora che aspetti? Guarda ora Jovic-Navarro in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA