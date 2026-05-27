Il Roland Garros femminile regala già grandi emozioni, nonostante si stanno disputando ancora i primi turni. Domani, 28 maggio, alle 11:00 ci sarà un derby in salsa stelle e strisce tra Emma Navarro e Iva Jovic. Questo sarà il loro secondo confronto in due settimane: per scoprire come non perdere neanche un minuto della sfida sulla terra rossa tra le due americane, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Emma Navarro e Ivasi presentano in un ottimo momento di forma. Infatti, ci attende un match non solo equilibrato tra la numero 17 e la numero 25 del ranking, ma anche particolarmente frizzante dato che sono entrambe in ottima forma fisica. Emma Navarro ha sconfitto in due set, senza alcuna difficoltà; Iva Jovic, invece, ha battuto la filippinasempre in due set. Possono venirci incontro i precedenti per capire chi è la favorita per il terzo turno: se ne registra uno solo, giocato appena ile che ha visto vincere lacon il risultato di 2 set vinti a 1. La Jovic, quindi, avrà voglia di rivincita in un momento importantissima della stagione.Chi riuscirà ad avere la meglio in questa elettrizzante sfida, affronterà nel terzo round la vincente tra, numero 16 al mondo in questo momento. La tennista giapponese è tra le atlete più in forma in questo Roland Garros, dopo che ha sconfitto nettamente la tedesca Siegemund in due set.

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