SERIE A

Roma-Cagliari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Roma Cagliari dove vedere
La sfida è in programma alle ore 20:45 di lunedì 9 febbraio allo stadio Olimpico
Filippo Montoli
Filippo Montoli

L'ultimo posticipo del lunedì di Serie A è quello tra Roma e Cagliari. La gara è valida per la ventiquattresima giornata di campionato ed è in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. I giallorossi puntano a ritrovare la vittoria dopo l'uscita a vuoto nella trasferta di Udine. I sardi, dopo tre vittorie consecutive, vogliono dare seguito alla serie di risultati utili consecutivi. Ecco dove vedere la partita tra Roma e Cagliari.

Roma-Cagliari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45 di lunedì 9 febbraio è visibile in diretta tv su SkySport, precisamente ai canali 202 e 251 del telecomando, con telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. La diretta streaming è invece possibile su Dazn, con telecronaca di Andrea Marinozzi e Antonio Di Gennaro, su Sky Go e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre

—  

La Roma arriva dalla battura d'arresto di Udine, dove ha perso 1-0. Nella settimana precedente ha disputato l'ultima giornata di Europa League, pareggiando 1-1 in casa del Panathinaikos. Il pareggio è bastato per passare tra le prime otto ed evitare i playoff. In campionato, prima dell'ultima sconfitta, ha raccolto un punto in casa con il Milan (1-1) e tre punti a Torino contro i Granata (0-2).

Il Cagliari, dopo tre partite consecutive senza successi di inizio gennaio, ha inanellato altrettante vittorie nella seconda metà del mese. Oltre all'incredibile 1-0 sulla Juventus, ha fatto registrare un 1-2 in casa della Fiorentina e un 4-0 contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno. La squadra di Pisacane non vinceva tre gare di fila da settembre, anche se in quel caso è compresa una partita di Coppa Italia.

Roma-Cagliari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
ROME, ITALY - DECEMBER 15: Mile Svilar, AS Roma, durante la partita di Serie A tra Roma e Como allo stadio Olimpico. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Per Gasperini la lista degli indisponibili è sempre molto lunga. Oltre a quelli noti come Koné e Dovbyk, non riescono a recuperare per la partita Ferguson, Dybala, El Shaarawy ed Hermoso. In dubbio Vaz per una contusione. Pisacane, al contrario, può contare su quasi tutti i giocatori. Sono esclusi Folorunsho, Belotti e Felici. I due tecnici dovrebbero scendere in campo così:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

