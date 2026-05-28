Il Lerkendal Stadion si prepara ad accogliere una delle sfide più interessanti della giornata di Eliteserien. Venerdì 29 maggio alle ore 19:00 Rosenborg e Bodo Glimt si ritroveranno faccia a faccia con obiettivi completamente diversi ma ugualmente importanti. Da una parte i padroni di casa cercano punti fondamentali per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica, dall'altra una formazione che continua a inseguire il sogno del titolo e vuole approfittare di ogni occasione per ridurre il distacco dalla vetta. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ROSENBORG-BODO GLIMT CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

Il Rosenborg sta attraversando una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. La storica formazione di Trondheim occupa attualmente le zone basse della classifica e arriva all'appuntamento dopo le sconfitte contro Aalesund e KFUM. I numeri offensivi continuano a rappresentare uno dei principali problemi della squadra, che fatica a trovare continuità sotto porta e ha realizzato meno reti rispetto a molte concorrenti dirette.

Il Bodo Glimt invece continua a confermarsi una delle realtà più importanti del calcio norvegese. Dopo aver stupito l'Europa con il percorso in Champions League, la squadra di Kjetil Knutsen è tornata a concentrarsi sul campionato e si presenta a questa sfida forte di tre vittorie consecutive. L'obiettivo è chiaro: recuperare terreno nei confronti della capolista Viking e restare pienamente in corsa per il titolo.

Probabili formazioni

Il Rosenborg dovrebbe affidarsi a una formazione offensiva nel tentativo di mettere in difficoltà una delle squadre più forti del torneo. Sahsah e Ceide avranno il compito di creare superiorità negli ultimi trenta metri, mentre Chiakha e Islamovic rappresenteranno i principali riferimenti offensivi.

Il Bodo Glimt dovrebbe rispondere con il suo consueto sistema offensivo basato su intensità, pressing e qualità tecnica. Evjen sarà uno dei giocatori chiave nella costruzione della manovra, mentre il tridente composto da Bassi, Hogh e Blomberg proverà a sfruttare ogni spazio concesso dalla difesa avversaria.

Rosenborg (4-4-2): Wahlstedt; Witry, Volden, Nemcik, Dahl; Sahsah, Vaananen, Bomholt, Ceide; Chiakha, Islamovic.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Maatta, Aleesami, Bjortuft, Sjovold; Kitolano, Auklend, Evjen; Bassi, Hogh, Blomberg.

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