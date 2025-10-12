derbyderbyderby streaming Roseto-Cremona: diretta TV e streaming LIVE del match

Roseto-Cremona: diretta TV e streaming LIVE del match

C'è anche la Serie A2 nel weekend di basket puramente italiano
Michele Massa

Torna l'emozione della Serie A2 di basket italiano. Tra le sfide in programma alle 17:00 di domenica 12 ottobre c'è Roseto-Cremona. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Roseto-Cremona in diretta TV e in streaming LIVE

Desideri vivere la partita in diretta senza perdere nemmeno un istante? La diretta streaming è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, fare un deposito minimo di 5 euro, e avrai accesso non solo al vasto palinsesto sportivo di Bet365, ma anche a statistiche e dati aggiornati in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire e analizzare ogni fase del match.

Un'opportunità unica per seguire la Serie A2 ovunque tu sia, su smartphone, tablet o computer. Registrati su Bet365, attiva il tuo profilo e goditi la partita in streaming gratuito, senza costi aggiuntivi.

Il momento delle due squadre

In passato, queste squadre non si sono mai incontrate. Fare previsioni senza una storia di confronti diretti è una sfida, ma possiamo comunque trarre alcune indicazioni dalle prestazioni delle squadre in questa stagione. Il vantaggio principale per Mec-Energy Roseto è giocare tra le mura amiche, il che potrebbe semplificare un po' le cose rispetto alla Juvi Ferraroni Cremona 1952. La squadra di Mec-Energy Roseto ha vissuto un periodo positivo nelle ultime dieci partite, mettendo in fila giocate brillanti e momenti memorabili. Con 7 vittorie e 3 sconfitte, questi numeri riflettono la solidità del team in questo segmento di stagione. Giocare in trasferta, invece, comporta sempre delle difficoltà, ma la Juvi Ferraroni Cremona 1952 è riuscita a fronteggiarle con determinazione, ottenendo 1 vittoria in 10 partite. Questi risultati sono stati il frutto non solo delle abilità individuali dei giocatori, ma anche della loro capacità di lavorare come un vero e proprio collettivo.

