Torna l'emozione della Serie A2 di basket italiano. Tra le sfide in programma alle 17:00 di domenica 12 ottobre c'è Roseto-Cremona.
SERIE A2
Roseto-Cremona: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Roseto-Cremona in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta streaming è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365, con accesso a statistiche e dati aggiornati in tempo reale su squadre e giocatori.
Un'opportunità unica per seguire la Serie A2 ovunque tu sia, su smartphone, tablet o computer. Registrati su Bet365, attiva il tuo profilo e goditi la partita in streaming gratuito, senza costi aggiuntivi.
Il momento delle due squadre—
In passato, queste squadre non si sono mai incontrate. Fare previsioni senza una storia di confronti diretti è una sfida, ma possiamo comunque trarre alcune indicazioni dalle prestazioni delle squadre in questa stagione. Il vantaggio principale per Mec-Energy Roseto è giocare tra le mura amiche, il che potrebbe semplificare un po' le cose rispetto alla Juvi Ferraroni Cremona 1952. La squadra di Mec-Energy Roseto ha vissuto un periodo positivo nelle ultime dieci partite, mettendo in fila giocate brillanti e momenti memorabili. Con 7 vittorie e 3 sconfitte, questi numeri riflettono la solidità del team in questo segmento di stagione. Giocare in trasferta, invece, comporta sempre delle difficoltà, ma la Juvi Ferraroni Cremona 1952 è riuscita a fronteggiarle con determinazione, ottenendo 1 vittoria in 10 partite. Questi risultati sono stati il frutto non solo delle abilità individuali dei giocatori, ma anche della loro capacità di lavorare come un vero e proprio collettivo.
