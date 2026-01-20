Non perdere Roseto-Mestre: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 21:16)

Tra le sfide più delicate della 23ª giornata di Serie A2 spicca Roseto–Mestre, in programma martedì 21 gennaio alle 20:45. Un match che mette in palio punti fondamentali soprattutto per i padroni di casa, chiamati a una reazione immediata per restare aggrappati alla corsa salvezza.

Hai tre possibilità per vedere Roseto-Mestre in streaming gratis

Dove vedere Roseto-Mestre in diretta TV e streaming gratis — Roseto-Mestre sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Roseto-Mestre sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Roseto è fanalino di coda della classifica e sta vivendo una stagione estremamente complicata. I quattro successi complessivi e le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano le difficoltà di una squadra che non vince dal 21 dicembre, quando superò l’Urania Milano. I play-out distano quattro punti e ogni gara, da qui in avanti, assume i contorni di una finale.

Mestre arriva con una posizione di classifica più rassicurante, tredicesima con 18 punti, ma anche i veneti non attraversano un grande momento. Quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite hanno rallentato una squadra che aveva costruito gran parte del proprio vantaggio nella prima metà di stagione. La trasferta di Roseto rappresenta un’occasione per rilanciarsi e chiudere definitivamente il discorso salvezza.

I probabili quintetti di Roseto-Mestre — Roseto proverà a cambiare l’inerzia affidandosi ai suoi uomini di riferimento, mentre Mestre punterà sull’esperienza del proprio quintetto.

Roseto: Cannon, Robinson, Sabatino, Timperi, Tsetserokou

Mestre: Aromando, Bechi, Giordano, Reggiani, Steward