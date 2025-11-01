Roseto Sharks-Avellino Basket è uno degli appuntamenti più avvincenti che propone il calendario di Serie A2 questo weekend. La sfida metterà di fronte due squadre che hanno iniziato in modo significativamente diverso la loro stagione, ma accomunate da un unico comune denominatore: la voglia di vincere. La palla a due è in programma domani, 2 novembre, alle 18:00. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Roseto Sharks-Avellino, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Roseto Sharks-Avellino, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Roseto Sharks-Avellino ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie A2 in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
Tra le due squadre a presentarsi meglio alla sfida è senza dubbio l'Avellino basket. La squadra campana infatti vanta una buona posizione in classifica, frutto del buon campionato portato avanti fino ad ora. Su otto partite ne ha vinte quattro, rimediando altrettante sconfitte. Trend che si traduce in un ottavo posto alle spalle del Brindisi.
Risultati completamente diversi, invece, sta ottenendo la formazione abruzzese. Infatti Roseto è terzultima in Serie A2 ed ha vinto soltanto due gare sulle otto disputate da inizio stagione. È tra le squadre più in difficoltà e pare non ci siano grossi segnali di ripresa, dato che nelle ultime quattro ne ha vinta solamente una e al match approccia con una sconfitta incassata contro Rimini per 85-78.
I probabili quintetti di Roseto Sharks-Avellino—
L'Avellino potrebbe scendere in campo con lo stesso quintetto visto in campo contro Bergamo, mentre tra le fila dei Roseto Sharks potremmo assistere a qualche cambio nello scacchiere di coach Fracani.
Roseto Sharks: Cannon, Petrovic, Sabatino, Sperduto, Timperi.
Avellino: Costi, Grande, Lewis, Mussini, Zerini.
Non perdere Roseto Sharks-Avellino, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di Serie A2, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
