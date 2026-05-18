La Normandia si prepara a vivere una delle notti più importanti degli ultimi anni. Alle ore 20:30 di martedì 19 maggio, il Rouen ospiterà il Laval nell’andata dello spareggio promozione-retrocessione che mette in palio un posto nella prossima Ligue 2. Una sfida piena di tensione, emozioni e pressione, tra una squadra che sogna un ritorno storico nel calcio che conta e un’altra che prova disperatamente a difendere la categoria. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ROUEN-LAVAL CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Rouen-Laval in diretta TV e in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Rouen si presenta a questo spareggio con entusiasmo alle stelle dopo una qualificazione che ha avuto contorni quasi cinematografici. I biancorossi erano obbligati a vincere sul campo del Fleury per superare proprio i rivali in classifica e conquistare il pass per il playoff. Sotto di un gol fino agli ultimi minuti, la squadra normanna ha ribaltato tutto nel recupero grazie al rigore di Rocha Santos e alla rete decisiva di Faye al novantunesimo minuto. Un successo che ha acceso completamente l’ambiente e riportato entusiasmo in una piazza che sogna il ritorno in Ligue 2 dopo oltre vent’anni passati tra categorie inferiori e difficoltà societarie. Il Rouen proverà ora a sfruttare la spinta emotiva del proprio pubblico nella gara d’andata, cercando di costruirsi un vantaggio prima del ritorno.

Il Laval, invece, arriva a questo doppio confronto con una pressione diversa ma con maggiore esperienza a questi livelli. I Tangos hanno evitato la retrocessione diretta grazie al successo per 2-1 contro il Boulogne-sur-Mer nell’ultima giornata di Ligue 2, risultato che ha permesso alla squadra di giocarsi ancora una possibilità di salvezza. Gli ospiti hanno perso pochissimo nelle ultime settimane, raccogliendo sei risultati utili nelle ultime sette partite e mostrando soprattutto una crescita importante sul piano dell’equilibrio e della gestione dei momenti delicati. Inoltre, il Laval sa di poter contare sul vantaggio di disputare il ritorno davanti al proprio pubblico, fattore che potrebbe influenzare anche l’approccio tattico della gara d’andata.

Le probabili formazioni di Rouen-Laval

Il Rouen dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, puntando sulla velocità di Seydi e Rocha Santos nel tridente offensivo. A centrocampo Cartillier e Benzia avranno il compito di gestire ritmo e costruzione della manovra.

Il Laval dovrebbe invece rispondere con un 5-4-1 molto compatto, affidandosi alla fisicità di Camara in attacco e cercando di limitare gli spazi agli avversari soprattutto nella zona centrale del campo.

Rouen (4-3-3): Maraval; Goprou, Bouzamoucha, Mendy, Bassin; Bezzekhami, Benzia, Cartillier; Seydi, Rocha Santos, Fuss.

Laval (5-4-1): Samassa; Kouassi, Ouaneh, Bane, Bianda, Sanna; Sellouki, Thomas, Mandouki, Houdayer; Camara.

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