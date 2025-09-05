Rugby League, Castleford-Wakefield: diretta tv e streaming LIVE del match

Castleford-Wakefield, venticinquesima giornata della regular season della Rugby League: info partita, diretta tv e streaming LIVE

Vincenzo Bellino Redattore 5 settembre - 10:00

Venerdì 5 settembre al Wheldon Road di Castleford va in scena il derby del West Yorkshire Castleford-Wakefield, valido per la venticinquesima giornata della regular season del Super League Rugby inglese, nella versione a 13.

Dove vedere Castleford-Wakefield in diretta TV e in streaming LIVE — CASTLEFORD WAKEFIELD RUGBY SUPER LEAGUE LIVE STREAMING - Per vedere gratis lo streaming in diretta di Castleford-Wakefield di venerdì 5 settembre alle ore 16 basterà registrarsi a Bet365.

Il match, infatti, sarà visibile GRATIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 per tutti gli utenti registrati. Questo è l'unico modo per vedere la sfida di Super League visto che nè Sky Sport e nemmeno DAZN hanno i diritti televisivi della partita. Se siete appassionati di rugby a 13 quindi non perdetevi il ive di questo attesissimo match.

Qui Castleford — I Castleford Tigers hanno vissuto un’altra stagione complicata, con la prospettiva concreta di chiudere per il terzo anno consecutivo nelle ultime tre posizioni. L’arrivo di Chris Chester come direttore del rugby e del nuovo tecnico Ryan Carr segna però l’inizio di un progetto di rilancio: la società, sostenuta da Martin Jepson, ha già investito in rinforzi mirati per gettare le basi di una squadra più competitiva.

Qui Wakefield — I Wakefield Trinity invece si presentano al derby con entusiasmo e fiducia, grazie a una stagione solida che li vede stabilmente in zona play-off. L’ambizioso proprietario Matt Ellis ha rilanciato il club, mentre Daryl Powell ha saputo sfruttare al meglio le nuove risorse a disposizione. Con il sesto posto momentaneo, Trinity affrontano la sfida con la chance di consolidare il loro obiettivo stagionale.

Castleford-Wakefield, probabili formazioni — CASTLEFORD - Hoy, Lindsey, Mellor, Senior, Wallis, Asi, Atkin, Singleton, Horne, Amone, Simbiken, Stimson, Lawler.

WAKEFIELD - Rourke; Russell, Scott, Pratt, Johnstone; Trueman, Lino; McMeeken, Hood, Faatili, Storton, Nikotemo, Pitts.