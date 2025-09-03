Rugby League, Huddersfield-Leeds: diretta TV e streaming LIVE del match

Sta per avvicnarsi la sfida della Super League: scopriamo dove vedere il match gratuitamente in streaming live ed in diretta tv

Domenico Ciccarelli 3 settembre - 20:08

Giovedì 4 settembre, alle ore 21:00, andrà in scena Huddersfield Giants-Leeds Rhinos, gara valevole per il 25esimo turno della Super League. Sicuramente è una sfida che si preannuncia agguerrita, con le due squadre che vanno alla ricerca di punti preziosi per migliorare le rispettive classifiche.

Dove vedere Huddersfield-Leeds in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove assistere al match che vedrà essere impegnate Huddersfield e Leeds. Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per poter trasmettere la Super League: la partita, dunque, non sarà visibile in diretta tv. La sfida tra le due formazioni inglesi, invece, sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati alla piattaforma.

Huddersfield-Leeds: come arrivano le due squadre alla gara — Il 24 agosto scorso gli Huddersfield Giants hanno mostrato una vera forza di reazione, non nascondono le loro principali qualità: hanno battuto i Warrington Wolves 23–10, interrompendo una serie negativa e rilanciando le ambizioni nel finale di stagione. George Flanagan Jr., con due mete decisive, si è consacrato migliore in campo grazie a un impatto offensivo e mentale straordinario.

Stesso discorso per i Leeds Rhinos, che hanno dimostrato di non essere inferiori a nessuno, travolgendo gli Hull KR con un netto 28-6, e riuscendo a ribaltare la classifica e affiancandosi al secondo posto. Jake Connor è stato l’uomo della serata, autore di una meta, due calci piazzati e una difesa solida che ha contribuito al dominio totale della squadra.

Le probabili formazioni di Huddersfield-Leeds — La gara tra Huddersfield e Leeds sta per avvicinarsi. Quello che conta è la vittoria. Entrambe le squadre vorranno sicuramente mostrare di essere all’altezza, dimostrando di avere grinta, determinazione e cercare di fare una bella figura. Queste sono le probabili formazioni:

Huddersfield: McGowan; Carr, Sutcliffe, Bibby, Halsall; Flanagan, Gagai; Wilson, Golding, Burgess; Hewitt, Greenwood; Milne. Panchina: Ward, J. Bibby, Sykes, Billington.

Leeds: Miller; Lumb, Newman, Handley, Hall; Connor, Frawley; Holroyd, O’Connor, Palasia; Gannon, McDonnell; Jenkins. Panchina: Watkins, Sinfield, Lisone, Bentley.