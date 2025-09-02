Sta per andare in scena Salford-Catalan Dragons: scopriamo dove vedere il match gratuitamente in streaming live ed in diretta tv

Domenico Ciccarelli 2 settembre - 21:13

Giovedì 4, alle ore 21:00, Salford e Catalan Dragon si daranno battaglia per il 25esimo turno della Super League. Le possibilità di vedere la gara sono diverse: sarà visibile sulle varie piattaforme, tra cui anche il canale LIVE di Bet365.

Dove vedere Salford-Catalan Dragon in diretta TV e in streaming LIVE — Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per poter trasmettere la Super League: la partita, dunque, non sarà visibile in diretta tv. La sfida tra Salford e Catalan Dragon sarà invece visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per poter seguire il match, basterà registrarsi alla piattaforma.

Salford-Catalan Dragon: come arrivano le due squadre — I Salford Red Devils, in piena crisi societaria, arrivano da un ottimo successo. La squadra ha mostrato buoni segnali: hanno battuto i Wolves 25-12 il 30 agosto 2025. Con sette giocatori in prestito, la squadra ha mostrato intensità difensiva e spirito di sacrificio. Migliore in campo il mediano Chris Atkin, decisivo con una meta e una regia impeccabile.

I Catalans Dragons, dopo un periodo buio, dove la luce sembrava molto lontano, hanno finalmente interrotto una serie di sei sconfitte consecutive, battendo i Castleford Tigers 38-4. Spicca la prestazione di Reimis Smith, autore di una straordinaria tripletta e finalmente protagonista in una serata da incorniciare.

Le probabili formazioni di Salford-Catalan Dragons — La gara tra Salford e Catalan Dragons sta per avvicinarsi. Quello che conta è la vittoria. Entrambe le squadre vorranno sicuramente mostrare di essere all’altezza, dimostrando di avere grinta e determinazione e fare una bella figura. Queste sono le probabili formazioni:

Catalans Dragons

Tomkins; Makinson, Romano, Smith, Cotric; Keary, Fages; Pangai Jr, Da Costa, Bousquet; Sironen, Whitehead; Partington.

Panchina: Garcia, Sims, Satae, Navarrete.

Salford Red Devils

Brierley; Cross, Marsters, Hankinson, Thewlis; Nikorima, Mellor; Ormondroyd, Atkin, Hill; Watkins, Wright; Shorrocks.

Panchina: Wilson, Chan, Foster, Makin.