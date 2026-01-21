Ruvo-Cento: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A2 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 16:22)

La 23ª giornata di Serie A2 Old Wild West mette di fronte Ruvo di Puglia e Cento in una sfida che pesa soprattutto sul piano delle ambizioni di classifica. I pugliesi arrivano al match con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso, forti di un’identità chiara e di un rendimento casalingo solido, mentre Cento è chiamata a una prova di carattere per invertire una fase non semplice della stagione. Il fattore campo e l’intensità difensiva saranno elementi centrali in una gara che promette ritmo e contatti fin dai primi possessi.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Ruvo-Cento:

Ruvo-Cento: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv — RUVO CENTO SERIE A2 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Ruvo-Cento in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet e Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Ruvo-Cento sul palinsesto Sisal, GoldBet e Lottomatica

Come arrivano Ruvo e Cento alla sfida — Ruvo proverà a imporre la propria pallacanestro fatta di pressione, fisicità e letture collettive, cercando di colpire una Cento che dovrà essere brava a restare dentro la partita senza farsi trascinare su binari troppo nervosi. La squadra emiliana punta su organizzazione e solidità mentale, consapevole che servirà lucidità nei momenti di difficoltà e precisione offensiva per non concedere strappi decisivi.

Il match si giocherà molto sulla gestione dei parziali e sulla capacità di rispondere colpo su colpo: Ruvo parte con un leggero vantaggio per continuità e fiducia, ma Cento ha le qualità per rendere la sfida aperta fino all’ultimo quarto, a patto di alzare il livello difensivo e limitare gli errori gratuiti.