Ruvo-Pistoia: diretta TV e streaming LIVE del match

Il momento delle due squadre

In passato, queste squadre non si sono mai incontrate. Fare previsioni senza una storia di confronti diretti è difficile, ma possiamo comunque ricavare alcune indicazioni dalle performance recenti delle squadre. Il principale vantaggio per Talos Ruvo di Puglia è giocare in casa, il che potrebbe rendere la situazione un po' più favorevole rispetto al Pistoia Basket 2000. In questa stagione, Talos Ruvo di Puglia ha affrontato 4 partite, con un bilancio di 0 vittorie e 4 sconfitte. D'altro canto, il Pistoia Basket 2000 ha giocato 4 partite, con un risultato di 2 vittorie e 2 sconfitte. L’esperienza delle due squadre è certamente diversa, dato che si tratta della quarta stagione di fila in questa categoria per i biancorossi. Diversamente gli uomini di Rajola stanno ancora assorbendo il contatto con la pallacanestro dei grandi, con qualche difficoltà di troppo.