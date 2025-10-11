derbyderbyderby streaming Ruvo-Pistoia: diretta TV e streaming LIVE del match

Ruvo-Pistoia: diretta TV e streaming LIVE del match

Pistoia chiamata a svoltare la stagione, Ruvo invece alla ricerca del primo successo
Michele Massa
Michele Massa

Nella domenica di Serie A2 c'è anche la neo-retrocessa Pistoia Basket che farà visita il Talos Ruvo. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Ruvo-Pistoia in diretta TV e in streaming LIVE

Desideri vivere la partita in diretta senza perdere nemmeno un istante? La diretta streaming è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, fare un deposito minimo di 5 euro, e avrai accesso non solo al vasto palinsesto sportivo di Bet365, ma anche a statistiche e dati aggiornati in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire e analizzare ogni fase del match.

Un'opportunità unica per seguire la Serie A2 ovunque tu sia, su smartphone, tablet o computer. Registrati su Bet365, attiva il tuo profilo e goditi la partita in streaming gratuito, senza costi aggiuntivi.

Il momento delle due squadre

In passato, queste squadre non si sono mai incontrate. Fare previsioni senza una storia di confronti diretti è difficile, ma possiamo comunque ricavare alcune indicazioni dalle performance recenti delle squadre. Il principale vantaggio per Talos Ruvo di Puglia è giocare in casa, il che potrebbe rendere la situazione un po' più favorevole rispetto al Pistoia Basket 2000. In questa stagione, Talos Ruvo di Puglia ha affrontato 4 partite, con un bilancio di 0 vittorie e 4 sconfitte. D'altro canto, il Pistoia Basket 2000 ha giocato 4 partite, con un risultato di 2 vittorie e 2 sconfitte.  L’esperienza delle due squadre è certamente diversa, dato che si tratta della quarta stagione di fila in questa categoria per i biancorossi. Diversamente gli uomini di Rajola stanno ancora assorbendo il contatto con la pallacanestro dei grandi, con qualche difficoltà di troppo.

