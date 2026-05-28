Sul rosso di Parigi ogni partita può trasformarsi in una battaglia mentale prima ancora che tecnica. Madison Keys lo sa bene e arriva al secondo turno del Roland Garros 2026 con la voglia di continuare a spingere il proprio tennis aggressivo contro Antonia Ruzic , una delle giocatrici che in questo torneo sta cercando di costruirsi spazio e fiducia. La sfida è in programma giovedì 28 maggio alle ore 16:00 sul Court 14. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RUZIC-KEYS CLICCA SU BET365.

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L’americana arriva alla partita dopo una vittoria autoritaria contro Hanne Vandewinkel, travolta senza concedere praticamente nulla. Keys ha dominato soprattutto con il servizio e con la capacità di prendere immediatamente il controllo degli scambi, confermando il buon momento vissuto anche nelle settimane precedenti sulla terra.

Ruzic invece si è conquistata il secondo turno rimontando Ashlyn Krueger dopo aver perso il primo set. La croata ha mostrato carattere, resistenza mentale e una buona qualità negli scambi da fondo, qualità che potrebbero aiutarla a restare dentro la partita anche contro una giocatrice molto più esplosiva come Keys.

Come arrivano le due giocatrici

Keys sta vivendo una stagione molto positiva sulla terra battuta, superficie sulla quale ha raccolto nove vittorie in dodici partite nel 2026. L’americana ha già raggiunto una finale importante negli ultimi mesi e sembra molto più solida anche dal punto di vista mentale.

Ruzic invece continua il proprio percorso di crescita nel circuito WTA. La croata alterna ancora prestazioni molto convincenti ad altre più complicate, ma il successo in rimonta contro Krueger ha confermato la sua capacità di restare lucida nei momenti difficili.

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