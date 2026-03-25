Rybakina-Pegula: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del WTA Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 25 marzo - 11:31

Tra i quarti di finale più interessanti del WTA 1000 di WTA Miami spicca il confronto tra Elena Rybakina e Jessica Pegula, due delle giocatrici più solide del circuito. Si tratta di una sfida di alto livello, con precedenti che sorridono leggermente a Rybakina ma che nel complesso raccontano equilibrio.

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Qui Rybakina — Rybakina arriva a questo appuntamento con grande autorità, avendo superato tutti i turni precedenti senza concedere set. Un percorso netto che conferma il suo eccellente stato di forma e la sua capacità di gestire le partite con continuità.

Il suo tennis è potente ed estremamente efficace, soprattutto quando riesce a comandare con il servizio e a chiudere rapidamente gli scambi. Se mantiene questo livello di solidità, diventa una delle avversarie più difficili da affrontare, anche per una giocatrice esperta come Pegula.

Qui Pegula — Pegula si presenta ai quarti dopo prestazioni convincenti, in cui ha mostrato grande continuità e controllo del gioco. Il suo percorso è stato solido e senza particolari difficoltà, segnale di una condizione positiva.

L’americana è una giocatrice molto ordinata, capace di leggere bene gli scambi e di adattarsi alle diverse situazioni. La sua chiave sarà allungare gli scambi e mettere pressione sulla regolarità di Rybakina, cercando di sfruttare eventuali cali.

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