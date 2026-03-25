Tra i quarti di finale più interessanti del WTA 1000 di WTA Miami spicca il confronto tra Elena Rybakina e Jessica Pegula, due delle giocatrici più solide del circuito. Si tratta di una sfida di alto livello, con precedenti che sorridono leggermente a Rybakina ma che nel complesso raccontano equilibrio.
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Rybakina-Pegula: dove vedere il WTA di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis
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Qui Rybakina—
Rybakina arriva a questo appuntamento con grande autorità, avendo superato tutti i turni precedenti senza concedere set. Un percorso netto che conferma il suo eccellente stato di forma e la sua capacità di gestire le partite con continuità.
Il suo tennis è potente ed estremamente efficace, soprattutto quando riesce a comandare con il servizio e a chiudere rapidamente gli scambi. Se mantiene questo livello di solidità, diventa una delle avversarie più difficili da affrontare, anche per una giocatrice esperta come Pegula.
Qui Pegula—
Pegula si presenta ai quarti dopo prestazioni convincenti, in cui ha mostrato grande continuità e controllo del gioco. Il suo percorso è stato solido e senza particolari difficoltà, segnale di una condizione positiva.
L’americana è una giocatrice molto ordinata, capace di leggere bene gli scambi e di adattarsi alle diverse situazioni. La sua chiave sarà allungare gli scambi e mettere pressione sulla regolarità di Rybakina, cercando di sfruttare eventuali cali.
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