Rytas-Legia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Sulla carta, il match promette spettacolo e ritmo alto: i padroni di casa partono favoriti, ma i polacchi hanno le qualità per ribaltare i pronostici

Stefano Sorce 6 ottobre - 22:12

Il momento delle due squadre — Il Lietuvos Rytas arriva all’appuntamento in buona condizione, con 6 vittorie e 4 sconfitte nelle ultime 10 partite disputate. La squadra mostra un attacco produttivo da 85,7 punti di media (che salgono a 88,75 nelle gare casalinghe), mentre concede 79,1 punti a partita. Numeri che raccontano di una formazione equilibrata, capace di colpire sia in transizione che nel gioco a metà campo. Il Legia Varsavia presenta un ruolino di marcia identico, con 6 vittorie e 4 sconfitte nelle ultime 10 uscite. I polacchi vantano una media di 86 punti segnati (84,75 in trasferta) e 82,9 subiti, con un attacco dinamico che ama sfruttare il pick and roll e le conclusioni rapide dai 6,75 metri.

Contro la difesa a zona, entrambe le squadre potranno contare su giocatori abili nel muovere la palla e creare linee di passaggio pulite. Il Lietuvos Rytas punterà sulla velocità di circolazione e sul tiro da fuori per aprire la difesa avversaria, mentre la Legia Varsavia cercherà di colpire con tagli interni e penetrazioni rapide per costringere la retroguardia lituana a ruotare.

I probabili quintetti base di Rytas-Legia Varsavia — Rytas: Gudaitis, Harding, Paliukenas, Radzevicius, Wiley. Coach: Zibenas.

Legia Varsavia: Pluta, Graves, Tass, Silins, Kolenda. Coach: Rannula.