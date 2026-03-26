Sabalenka-Rybakina: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del WTA Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 marzo - 15:13

Delle grandi rivalità del tennis femminile contemporaneo, quella tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è ormai una certezza assoluta del circuito. E anche a Miami non farà eccezione: sarà ancora una volta semifinale tra la numero uno del mondo e la kazaka, in una sfida che promette equilibrio, intensità e un livello tecnico altissimo.

Il bilancio dei precedenti racconta perfettamente quanto questo confronto sia diventato uno dei più attesi del calendario WTA. Le due si sono affrontate già sedici volte in carriera e, nelle ultime occasioni, il peso delle sfide è cresciuto in modo evidente: finali prestigiose e partite sempre tirate, con un equilibrio che si è spostato leggermente a favore di Rybakina, avanti 9-7 nel computo complessivo.

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Qui Sabalenka — Sabalenka arriva a questo appuntamento in grande fiducia, forte di una stagione 2026 iniziata con numeri impressionanti e di un percorso a Miami che ha confermato la sua solidità mentale nei momenti chiave. La bielorussa ha mostrato continuità e capacità di gestione, elementi che negli ultimi anni sono diventati il marchio della sua crescita definitiva. Anche nelle dichiarazioni post gara ha ribadito quanto questo tipo di sfide rappresenti uno stimolo più che una pressione.

Qui Rybakina — Dall’altra parte, Rybakina si presenta come una delle avversarie più difficili da affrontare sul cemento. La kazaka ha confermato ancora una volta la sua capacità di alzare il livello nei match che contano, e soprattutto di esaltarsi proprio contro avversarie del calibro della numero uno del mondo. Il suo cammino a Miami è stato solido e concreto, senza passaggi a vuoto evidenti, segno di una condizione in crescita.

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