La sfida di tennis femminile tra Aryna Sabalenka e Diana Shnaider è valida per i quarti di finale del Roland Garros e si gioca mercoledì 3 giugno alle ore 11:00. Un confronto di altissimo livello tra due delle giocatrici più talentuose del circuito, con in palio un posto nelle semifinali dello Slam parigino. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Sabalenka arriva a questo appuntamento da protagonista assoluta del circuito mondiale. La bielorussa può contare su un tennis estremamente aggressivo, caratterizzato da un servizio potente e da colpi da fondo campo capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

La Shnaider, invece, rappresenta una delle giovani più interessanti del panorama internazionale. La russa ha mostrato una crescita costante negli ultimi mesi e proverà a sfruttare la sua intensità e la sua qualità tecnica per sorprendere una delle favorite del torneo.

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Il momento delle due tenniste

La

cercherà di imporre il proprio tennis offensivo fin dai primi game, sfruttando potenza e aggressività per controllare il match.

La Shnaider proverà invece a rispondere con intensità e continuità, cercando di allungare gli scambi e mettere pressione alla favorita del torneo.

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