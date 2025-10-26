Sacramento-Lakers: dove vedere la NBA in Tv e in Streaming LIVE

La NBA accende la notte con una sfida dal sapore di playoff: i Sacramento Kings ospitano i Los Angeles Lakers al Golden 1 Center. Due squadre con ambizioni differenti ma unite da un obiettivo comune: trovare continuità. Le quote segnalano equilibrio, ma la sensazione è che i dettagli, rotazioni, ritmo e percentuali dall’arco, possano fare la differenza. Scopri come seguire la sfida di NBA Sacramento-Lakers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Sacramento-Lakers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita
Qui Sacramento—
I Kings si presentano all’appuntamento dopo una vittoria sofferta contro gli Utah Jazz (105-104), segno di una squadra ancora alla ricerca della propria identità offensiva. Il gruppo guidato da Mike Brown alterna momenti di brillantezza a lunghi blackout, e la tenuta difensiva resta un rebus. Zach LaVine è stato il faro offensivo con oltre 30 punti di media, ma le sue condizioni fisiche, unite a quelle di Keegan Murray, destano preoccupazione.
Domantas Sabonis continua a garantire doppie doppie con regolarità disarmante (11.6 rimbalzi di media), mentre DeMar DeRozan sembra ancora in fase di adattamento al nuovo sistema. In casa i numeri non sono incoraggianti: solo 3 vittorie nelle ultime 10 al Golden 1 Center, con una media di 108,8 punti segnati e 113 subiti. Serve una svolta per non trasformare il parquet amico in terreno nemico.
Qui Los Angeles Lakers—
I Lakers arrivano da una prova convincente contro i Minnesota Timberwolves (128-110) e vogliono confermare il buon momento offensivo. Il nuovo corso, guidato da Luka Dončić, sembra aver trovato finalmente fluidità: lo sloveno viaggia a 32,7 punti, 7,4 rimbalzi e 5,9 assist di media, con il 40% da tre. Accanto a lui, Austin Reaves e Rui Hachimura stanno offrendo contributi costanti in doppia cifra.
La nota dolente riguarda l’infermeria: LeBron James e Doncic figurano nella lista infortunati, e la loro eventuale assenza potrebbe cambiare completamente la dinamica della gara. Fuori casa, i gialloviola faticano a mantenere il ritmo – 3 sconfitte consecutive in trasferta, con 115,6 punti concessi in media – ma quando l’attacco gira, pochi riescono a tenerli. Il trend recente parla chiaro: 4 vittorie nelle ultime 6 contro Sacramento, segno che il match psicologicamente pende leggermente dalla parte angelena.
I probabili quintetti di Sacramento-Lakers—
SACRAMENTO KINGS, probabile rooster titolare: De Rozan, Clifford, Eubanks, LaVine, Schroder. Coach: Doug Christie
LOS ANGELES LAKERS, probabile rooster titolare: Doncic, Reaves, LeBron James, Hachimura, Ayton. Coach: Jonathan Clay Reddick
