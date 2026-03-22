Salernitana-Altamura: probabili formazioni e streaming gratuito

Salernitana in crescita e a caccia del terzo successo consecutivo, Altamura in difficoltà e chiamato a reagire per restare in zona playoff

Stefano Sorce 22 marzo - 17:34

Ci sono partite che valgono continuità, e altre che valgono direzione. Salernitana-Altamura rientra nella seconda categoria. Lunedì 23 marzo 2026, alle ore 20:30, lo stadio Arechi accende i riflettori su una sfida che può pesare tantissimo nella corsa ai piani alti e nella lotta playoff. La Salernitana vuole il tris per consolidare la sua crescita, l’Altamura cerca una reazione per non uscire dal giro che conta. È una partita che racconta due momenti completamente diversi.

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Momento delle due squadre — La Salernitana ha ritrovato slancio nel momento giusto. Dopo un avvio incerto, la gestione Cosmi sta iniziando a dare risultati concreti: due vittorie consecutive e un ritorno deciso nelle zone alte della classifica. Il successo di Crotone, arrivato con sofferenza ma anche con maturità, ha dato segnali importanti. Ora serve continuità, soprattutto in casa, dove i granata hanno lasciato qualche punto di troppo durante la stagione.

L’Altamura, invece, arriva in difficoltà. Le due sconfitte consecutive contro avversari diretti hanno complicato il percorso e riaperto completamente la lotta playoff.La squadra di Mangia ha mostrato buone cose a tratti, ma manca ancora qualcosa nella gestione dei momenti decisivi, come dimostrato dal ko subito nel finale contro il Catania. Adesso serve una risposta forte, anche contro un avversario di livello superiore.

Probabili formazioni di Salernitana-Altamura — La Salernitana dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1, sistema che garantisce equilibrio e qualità tra le linee. Donnarumma tra i pali, difesa con Cabianca, Berra, Matino e Villa.In mezzo Gyabuaa, De Boer e Carriero daranno sostanza, mentre Achik e Molina agiranno alle spalle di Lescano, punto di riferimento offensivo.

L’Altamura risponderà con un 3-4-1-2 più diretto, pensato per sfruttare le transizioni. Alastra in porta, difesa con Zazza, Poli e Siletti. Sugli esterni Mongentale e Falasca, con Nazzaro e Dipinto in mezzo. Sulla trequarti Grande supporterà la coppia offensiva formata da Rosafio e Curcio.

Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Gyabuaa, De Boer, Carriero; Achik, Molina; Lescano.

Altamura (3-4-1-2): Alastra; Zazza, Poli, Siletti; Mongentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio.

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