Salernitana-Atalanta Under 23: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

Allo stadio Arechi si gioca il recupero della terza giornata del girone C di Serie C: una sfida che vede di fronte una Salernitana lanciata verso l’alto e l’Atalanta Under 23 in cerca di riscatto.
Dove vedere Salernitana-Atalanta Under 23 in Diretta TV e in streaming LIVE—
SALERNITANA ATALANTA UNDER 23 DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per il recupero della terza giornata del Gruppo C di Serie C, Salernitana-Atalanta Under 23, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 20:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Salernitana—
La squadra di Giuseppe Raffaele vive un momento magico: tre vittorie su tre, vetta della classifica condivisa con Benevento e Catania e la concreta possibilità di prendere il comando in solitaria anche solo con un pareggio. I granata, trascinati dall’esperienza di Inglese e dal carattere del gruppo, puntano a dare continuità a un avvio di stagione che li ha resi subito protagonisti.
Qui Atalanta Under 23—
Dall’altra parte c’è una giovane Dea che ha bisogno di punti e certezze. L’Atalanta U23 arriva dal pareggio contro l’Altamura e occupa la parte bassa della classifica, lontana dalle zone nobili. Per i ragazzi nerazzurri, la trasferta di Salerno rappresenta un banco di prova importante per invertire la rotta e dimostrare di poter competere a buoni livelli nel girone.
Salernitana-Atalanta Under 23, probabili formazioni—
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Cabianca; Ubani, Quirini, Knezovic, Capomaggio, Villa; Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Berto; Idele, Pounga, Riccio, Simonetto; Papadopoulos, Vavassori; Misitano. Allenatore: Salvatore Bocchetti
