Salernitana-Atalanta Under 23: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

Qui Salernitana

La squadra di Giuseppe Raffaele vive un momento magico: tre vittorie su tre, vetta della classifica condivisa con Benevento e Catania e la concreta possibilità di prendere il comando in solitaria anche solo con un pareggio. I granata, trascinati dall’esperienza di Inglese e dal carattere del gruppo, puntano a dare continuità a un avvio di stagione che li ha resi subito protagonisti.