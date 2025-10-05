Salernitana-Cavese, ottava giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Salernitana-Cavese, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 14:30, è uno dei match più attesi dell'ottava giornata del Gruppo C di Serie C. I padroni di casa dopo i cinque successi all'esordio, sono incappati in un doppio scivolone (un pari e un ko) eppure continuano a guidare la graduatoria. Un punto per i granata nelle ultime due, mentre la compagine ospite arriva all'Arechi forte del successo a domicilio su campo del Monopoli che tuttavia non ha migliorato più di tanto la situazione di classifica (terzultima con cinque punti).

Dove vedere Salernitana-Cavese in diretta TV e in streaming LIVE — Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14.30 sarà visibile su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Qui Salernitana — La squadra di Giuseppe Raffaele è partita forte in questo Girone C: 2ª in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. L’attacco ha prodotto 12 gol, mentre la difesa ne ha concessi 8, con un rendimento casalingo da vera pretendente (3 vittorie e 1 ko all’Arechi). Nelle ultime cinque gare i granata hanno collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, confermandosi in piena corsa promozione. Il recente 2-2 a Casarano ha lasciato qualche rimpianto, ma la Salernitana resta in fiducia e vuole consolidarsi nei piani alti.

Qui Cavese — Periodo complicato per la squadra di Fabio Prosperi, attualmente 18ª con 5 punti in 7 giornate. Solo 1 vittoria, 2 pareggi e ben 4 sconfitte, con un bottino di 5 gol fatti e 10 subiti che racconta le difficoltà su entrambi i fronti. In trasferta, però, la Cavese ha mostrato qualche segnale di vita (1 vittoria, 1 pari, 2 ko) e il recente successo a Monopoli (0-2) ha dato morale. Le ultime cinque gare parlano comunque chiaro: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con una continuità ancora lontana dall’essere trovata.

Salernitana-Cavese, probabili formazioni — SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, Tascone, De Boer, Villa, Anastasio; Ferraris, Ferrari. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli, Evangelisti, Cionek, Loreto; Amerighi, Munari, Fornito, Pelamatti; Orlando, Diarrassouba; Guida. Allenatore: Fabio Prosperi