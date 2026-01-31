derbyderbyderby streaming Salernitana-Giugliano, dove vedere lo streaming gratis: la diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato CSalernitana-Giugliano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone C di Serie C chiude la giornata serale di domenica 1 febbraio alle ore 20:30 con la sfida tra Salernitana e Giugliano, un match dal pronostico chiaro, ma che mette in palio punti preziosi per entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono consolidare il piazzamento playoff, gli ospiti cercano punti salvezza.

Hai tre possibilità per guardare Salernitana-Giugliano in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SALERNITANA-GIUGLIANO SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI SALERNITANA-GIUGLIANO SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI SALERNITANA-GIUGLIANO SU GOLDBET? CLICCA QUI

La partita Salernitana-Giugliano è disponibile in streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la diretta è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che permette l’accesso allo streaming e alle statistiche aggiornate in tempo reale.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo ed effettuare una scommessa

  • CercareSalernitana-Giugliano nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La Salernitana, terza con 45 punti, arriva al match con l’obiettivo di consolidare la posizione playoff. La squadra di Giuseppe Raffaele punta su equilibrio tra reparto difensivo e qualità offensiva, cercando continuità anche lontano dal campo avversario.

    Il Giugliano, ultimo a 17 punti, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La formazione allenata da Gianluca Colavitto punta su organizzazione difensiva e ripartenze rapide per sfruttare ogni occasione contro una squadra più forte.

    Le probabili formazioni di Salernitana-Giugliano

    —  

    La Salernitana dovrebbe confermare il 3-4-2-1, schema che garantisce equilibrio difensivo e qualità tra le linee. Il Giugliano risponde con il 5-3-2, modulo orientato alla copertura e alle ripartenze.

    Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Villa, Varone, Tascone, Achik, Liguori, Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele

    Giugliano (5-3-2): Russo, Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D'Avino, Zammarini, De Rosa, Peluso, Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto

