Il Girone C di Serie C chiude la giornata serale di domenica 1 febbraio alle ore 20:30 con la sfida tra Salernitana e Giugliano, un match dal pronostico chiaro, ma che mette in palio punti preziosi per entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono consolidare il piazzamento playoff, gli ospiti cercano punti salvezza.
La diretta streaming
Salernitana-Giugliano, dove vedere lo streaming gratis: la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Salernitana-Giugliano in streaming gratis:
Dove vedere Salernitana-Giugliano in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita Salernitana-Giugliano è disponibile in streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la diretta è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che permette l’accesso allo streaming e alle statistiche aggiornate in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Salernitana, terza con 45 punti, arriva al match con l’obiettivo di consolidare la posizione playoff. La squadra di Giuseppe Raffaele punta su equilibrio tra reparto difensivo e qualità offensiva, cercando continuità anche lontano dal campo avversario.
Il Giugliano, ultimo a 17 punti, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La formazione allenata da Gianluca Colavitto punta su organizzazione difensiva e ripartenze rapide per sfruttare ogni occasione contro una squadra più forte.
Le probabili formazioni di Salernitana-Giugliano—
La Salernitana dovrebbe confermare il 3-4-2-1, schema che garantisce equilibrio difensivo e qualità tra le linee. Il Giugliano risponde con il 5-3-2, modulo orientato alla copertura e alle ripartenze.
Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Villa, Varone, Tascone, Achik, Liguori, Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele
Giugliano (5-3-2): Russo, Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D'Avino, Zammarini, De Rosa, Peluso, Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto
Per seguire lo streaming gratis di Salernitana-Giugliano è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA