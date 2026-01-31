Dove vedere Salernitana-Giugliano in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Salernitana-Giugliano è disponibile in streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la diretta è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che permette l’accesso allo streaming e alle statistiche aggiornate in tempo reale.