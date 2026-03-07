Dove vedere Salernitana-Latina in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Salernitana-Latina: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Domenica 8 marzo la Salernitana torna in campo dopo la pesante sconfitta rimediata contro la Casertana. I granata saranno impegnati allo Stadio Arechi alle 14:30 contro il Latina, in occasione della trentunesima giornata del Gruppo C di Serie C. Una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Il momento delle due squadre — Il momento della Salernitana non è dei più semplici. La squadra granata sta infatti attraversando una fase complicata della stagione e non riesce a ritrovare la vittoria da quattro partite. Questa serie di risultati negativi ha fatto perdere terreno in classifica, con il distacco dalle prime posizioni che si è allargato soprattutto nei confronti di Catania e Benevento. Anche la recente sconfitta nel derby campano contro la Casertana ha lasciato strascichi importanti, trattandosi di una rivalità molto sentita che ha reso il ko ancora più difficile da digerire.

Il Latina, invece, arriva a questa sfida con un morale leggermente più alto. Pur occupando una posizione più bassa in classifica, la squadra laziale ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime due uscite, raccogliendo una vittoria e un pareggio. Un piccolo filotto che ha permesso al Latina di guadagnare fiducia e di presentarsi all’Arechi con maggiore serenità, consapevole di poter mettere in difficoltà una Salernitana in cerca di riscatto.

Le probabili formazioni di Salernitana-Latina — La Salernitana di Serse Cosmi si presenta con un 3-5-2, in cui i riferimenti offensivi saranno Ferrari e Lescano. Il Latina risponde con lo stesso modulo: la squadra di Volpi conterà in attacco su Cioffi e Parigi, davanti ad un folto centrocampo.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena; Quirini, Gyabuaa, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferrari, Lescano. All. Cosmi.

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Parodi; Porro, De Ciancio, Lipani, Riccardi, Ercolano; Cioffi, Parigi. All. Volpe