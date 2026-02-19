derbyderbyderby streaming Salernitana-Monopoli Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Salernitana-Monopoli Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Salernitana-Monopoli: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Salernitana–Monopoli è una sfida dal peso specifico importante in ottica playoff, con entrambe le squadre determinate a consolidare la propria posizione in classifica. I granata puntano a restare nelle zone alte, sfruttando l’energia del proprio pubblico e un approccio offensivo capace di mettere in difficoltà gli avversari. Dall’altra parte, il Monopoli arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato prezioso in trasferta, fondamentale per alimentare le proprie ambizioni stagionali.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:

  • Guarda ora Salernitana-Monopoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Salernitana-Monopoli in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Salernitana-Monopoli, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Salernitana-Monopoli: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    SALERNITANA MONOPOLI SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Salernitana-Monopoli Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Probabili formazioni

    Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele (squalificato, in panchina il vice Giacomo Ferrari).

    Monopoli (3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini, Ronco; Oyewale, Scipioni, Battocchio, Imputato, Valenti; Fall, Tirelli. Allenatore: Alberto Colombo.

