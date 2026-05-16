L’odore dei playoff cambia tutto. Cambia il peso di ogni pallone, il rumore dello stadio, perfino il modo in cui si vive l’attesa. Domenica 17 maggio alle ore 20:00, all’Arechi, Salernitana e Ravenna si ritroveranno faccia a faccia nel primo atto di una doppia sfida che può indirizzare una stagione intera. Da una parte i granata di Serse Cosmi, costruiti per provare a tornare subito protagonisti. Dall’altra il Ravenna di Andrea Mandorlini, squadra organizzata e reduce da una qualificazione conquistata con personalità contro il Cittadella. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SALERNITANA-RAVENNA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

La Salernitana arriva a questa sfida playoff con la sensazione di aver ritrovato certezze proprio nel momento più importante della stagione. L’eliminazione della Casertana ha dato entusiasmo all’ambiente granata, che ora sogna di continuare la rincorsa verso la promozione. La squadra di Serse Cosmi ha mostrato maggiore compattezza nelle ultime uscite, riuscendo ad alternare intensità, aggressività e gestione dei momenti della partita. All’Arechi, inoltre, la Salernitana sa di poter contare su una spinta emotiva importante: il pubblico campano nelle gare decisive riesce spesso a trasformare l’atmosfera dello stadio in un fattore capace di incidere davvero sull’inerzia del match. Molto passerà anche dall’esperienza di giocatori abituati a reggere pressioni elevate e dalla capacità dei granata di indirizzare subito il doppio confronto già nella gara d’andata.

Il Ravenna, però, non arriva a Salerno nel ruolo di semplice outsider. La squadra allenata da Andrea Mandorlini ha conquistato questo turno grazie a prestazioni solide e a una struttura tattica molto organizzata. La qualificazione ottenuta contro il Cittadella ha aumentato convinzione e autostima all’interno del gruppo, che ora vuole continuare a sorprendere. I romagnoli hanno dimostrato di saper interpretare bene le gare da dentro o fuori, concedendo poco e sfruttando con lucidità gli spazi lasciati dagli avversari. Il ritorno di Mandorlini contro la Salernitana, inoltre, aggiunge inevitabilmente un elemento emotivo alla sfida: dopo quindici anni il tecnico ritrova i granata da avversario, in una partita che potrebbe rappresentare uno dei crocevia più importanti della stagione di entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Salernitana-Ravenna

Cosmi dovrebbe confermare il 3-4-2-1, affidandosi a Lescano come terminale offensivo supportato da Ferraris e Achik tra le linee. In mezzo al campo De Boer e Tascone garantiranno corsa e intensità, mentre Golemic guiderà il reparto arretrato.

Mandorlini dovrebbe invece rispondere con un 3-4-1-2 molto compatto. Tenkorang agirà sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Fischnaller e Motti, con Da Pozzo e Bani pronti a spingere sugli esterni.

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris, Achik; Lescano.

Ravenna (3-4-1-2): Poluzzi; Donati, Bianconi, Esposito; Da Pozzo, Viola, Lonardi, Bani; Tenkorang; Fischnaller, Motti.

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