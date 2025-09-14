Salernitana-Sorrento, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La squadra di Raffaele è al terzo posto in classifica con 6 punti e punta a sfruttare il fattore campo, il Sorrento, invece, è 17º con solo 1 punto ed il mister Mirko Conte proverà a conquistare punti all'Arechi

Stefano Sorce 14 settembre - 12:51

Dopo due giornate di campionato per la Salernitana e tre per il Sorrento, va in scena domenica 14 settembre 2025 alle 20:30 all’Arechi la sfida tra le due squadre, valida per la terza giornata di Serie C. Per la prima volta in stagione, il match si giocherà con il pubblico presente, circa 10mila tifosi, nel remake della gara di Coppa Italia disputata un mese fa.

Dove vedere Salernitana-Sorrento in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Salernitana-Sorrento in programma domenica 14 settembre alle ore 20.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW e sulle applicazioni SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — La Salernitana arriva a questa partita con un buon inizio di stagione, avendo conquistato 6 punti nelle prime due giornate. Il tecnico Giuseppe Raffaele ha a disposizione una rosa ampia e competitiva, con diversi nuovi innesti pronti a dare il loro contributo.

Il Sorrento, invece, sta attraversando un periodo difficile, occupando la 17ª posizione con solo 1 punto in classifica. La squadra di Mirko Conte cercherà di riscattarsi e ottenere punti importanti per risalire la classifica.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sorrento — Mister Raffaele conferma il consueto 3-5-2, con Donnarumma tra i pali. La difesa sarà composta da Coppolaro, Golemic e Anastasio, che dovrebbe partire in vantaggio su Frascatore. Sulle fasce agiranno Villa a sinistra e il nuovo acquisto Quirini a destra. In mezzo al campo spicca la presenza di Capomaggio, mentre per le due maglie centrali ci sarà ballottaggio tra Varone, Knezovic, De Boer e Tascone, con la coppia Varone-Knezovic favorita. In avanti spazio a Ferraris, nuovo innesto, al fianco di capitan Inglese, pronto a guidare l’attacco.

Il Sorrento di Mirko Conte risponde con lo stesso 3-5-2, ma deve fare i conti con le assenze di Del Sorbo, Paglino e Bolsius. In porta ci sarà Harrasser, con la linea difensiva composta da Solcia, Carillo e Fusco, e sulle fasce Piras e Crecco. A centrocampo agiranno Cuccurullo, Franco e Riccardi, con quest’ultimo favorito su Cangianello, mentre in avanti la coppia titolare sarà D’Ursi e Plescia.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma, Coppolaro, Golemic, Anastasio, Quirini, Varone, Capomaggio, Knezovic, Villa, Ferraris, Inglese. Allenatore: Raffaele.

Sorrento (3-5-2): Harrasser, Fusco, Carillo, Solcia, Crecco, Riccardi, Franco, Cuccurullo, Cangianiello, D’Ursi, Plescia. Allenatore: Mirko Conte.