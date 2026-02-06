Salisburgo-Austria Vienna: streaming, analisi e probabili formazioni

Salisburgo e Austria Vienna si affrontano in una sfida che promette gol e ritmo alto

Stefano Sorce 6 febbraio - 00:29

Venerdì 6 febbraio alle ore 20:30, alla Red Bull Arena, va in scena una delle sfide più attese della Bundesliga austriaca: Red Bull Salisburgo-Austria Vienna. Un match che mette in palio punti pesanti in zona alta di classifica e che, numeri alla mano, promette spettacolo e gol.

Il momento delle due squadre — Il Salisburgo arriva a questo appuntamento in un buon momento di forma sul piano domestico. Le due vittorie consecutive in campionato hanno permesso alla squadra di consolidare il primato, confermando una produzione offensiva costante. Anche contro il Wolfsberger, pur senza dominare in modo schiacciante, i Red Bulls hanno mostrato cinismo e capacità di colpire nei momenti chiave. Il dato che però continua a emergere è la fragilità difensiva: il Salisburgo segna tanto, ma concede quasi sempre qualcosa. Non è un caso che il “gol da entrambe” sia diventato una costante, soprattutto nelle gare casalinghe. L’idea di gioco resta aggressiva, con baricentro alto e pressione continua, anche a costo di lasciare spazi alle spalle.

L’Austria Vienna si presenta alla Red Bull Arena con fiducia ritrovata. Il successo per 3-1 contro lo Sturm Graz ha dato ossigeno a classifica e morale, confermando una squadra capace di essere pericolosa quando riesce ad alzare il ritmo. Il limite resta la continuità, soprattutto lontano da casa, dove l’assetto tende spesso a sbilanciarsi. I viola hanno però dimostrato di saper colpire anche contro avversari di alto livello e, nelle ultime trasferte, sono quasi sempre riusciti a trovare la via del gol. Contro una squadra come il Salisburgo, che concede occasioni, l’obiettivo è restare in partita il più a lungo possibile e sfruttare ogni spazio disponibile.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Austria Vienna — Nel Red Bull Salzburg, Thomas Letsch dovrebbe confermare la difesa a quattro davanti a Schlager, con Lainer e Krätzig sugli esterni e Gadou e Schuster centrali. In mezzo al campo spazio a Bidstrup e Diambou per garantire equilibrio, mentre Bischoff agirà alle spalle del tandem offensivo formato da Baidoo e Konaté, supportati dalla qualità di Sota Kitano tra le linee.

L’Austria Vienna dovrebbe invece disporsi con una difesa a tre guidata dall’esperienza di Dragovic, protetta da Radlinger. Sugli esterni Ranftl e Tae-seok Lee avranno compiti di spinta, mentre in mezzo Fischer e Maybach cercheranno di dare ordine. Sulla trequarti Barry ed Eggestein supporteranno l’unica punta, con l’obiettivo di sfruttare ogni spazio lasciato dalla retroguardia avversaria.

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Lainer, Gadou, Schuster, Krätzig; Bidstrup, Diambou, Bischoff; Sota Kitano; Baidoo, Konaté.

Austria Vienna (3-4-2-1): Radlinger; Radonjic, Dragovic, Plavotic; Ranftl, Kang-hee Lee, Maybach, Tae-seok Lee; Fischer, Barry; Eggestein.

