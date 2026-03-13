Sambenedettese-Campobasso: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Sambenedettese-Campobasso in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 20:32)

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:30 andrà in scena una gara molto importante nel Girone B di Serie C tra Sambenedettese e Campobasso.

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Il momento delle due squadre — Il match, valido per la 32ª giornata di campionato, assume un peso notevole soprattutto per i padroni di casa, che stanno vivendo una situazione complicata in classifica. La Sambenedettese occupa infatti il 17° posto con 28 punti, ottenuti grazie a 6 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. Il bilancio delle reti è di 24 gol realizzati e 32 subiti. Anche il rendimento allo stadio di casa non è stato particolarmente positivo, con appena 2 successi, 4 pareggi e ben 9 sconfitte davanti ai propri tifosi.

Il Campobasso, invece, arriva alla sfida con una situazione decisamente più favorevole. I molisani sono sesti in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, con 40 reti segnate e 35 incassate. L’andamento in trasferta è stato piuttosto equilibrato, con 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte lontano dal proprio stadio. Anche il momento di forma recente mostra una differenza tra le due squadre: la Sambenedettese nelle ultime cinque gare ha raccolto solo 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, mentre il Campobasso ha ottenuto 3 successi e 2 sconfitte.