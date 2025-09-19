L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 19 settembre - 15:51

La Serie C torna in campo e sabato 20 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone B la sfida tra Sambenedettese e Carpi. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Sambenedettese-Carpi in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Sambenedettese e Carpi in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Le due squadre si trovano in una situazione di classifica simile, con 5 punti ciascuna e occupano posizioni nella parte bassa della graduatoria. La Sambenedettese, attualmente undicesima, ha registrato una vittoria, due pareggi e una sconfitta, con un saldo reti che riflette una discreta solidità difensiva (4 gol segnati e 4 subiti). Allo stesso modo, il Carpi, che è dodicesimo, ha un cammino simile con 4 gol fatti e 5 subiti.

Le recenti prestazioni di entrambe le formazioni sono state altalenanti. La Sambenedettese ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l'US Pianese, mentre il Carpi ha subito una sconfitta interna per 0-2 contro la Ternana, evidenziando difficoltà nella fase difensiva. La partita si preannuncia equilibrata, ma la Sambenedettese, giocando davanti al proprio pubblico, potrebbe godere di un leggero vantaggio sia psicologico che tattico.

Le probabili formazioni di Sambenedettese-Carpi — SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Candellori, Alfieri; Martins, Tourè N., Tourè M.; Eusepi. Allenatore: Marco Mancinelli

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Ceccotti, Figoli, Rosetti, Arcopinto; Cortesi, Stanzani; Gerbi. Allenatore: Stefano Cassani