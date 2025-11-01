Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre - 23:02

Domani scende in campo la Serie C. Una delle sfide più avvincenti è quella che metterà di fronte la Sambenedettese e il Guidonia, due squadre che hanno iniziato in modo molto diverso la loro stagione di Serie C. La sfida, tra l'altro, servirà soprattuto per misurare le ambizioni delle due squadre, in un momento del Girone che ormai non è più semplicemente l'inizio. Il fischio d'inizio è in programma alle 17:30: guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Sambenedettese-Guidonia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Il match Sambenedettese-Guidonia sarà disponibile in streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Allo Stadio Riviera delle Palme, la Sambenedettese ospita il Guidonia Montecelio 1937 FC per la 12ª giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa cercano continuità dopo il successo in Coppa Italia contro l’Ascoli, ma restano undicesimi con 14 punti e un rendimento altalenante. Gli ospiti, invece, sono sesti a quota 17 e si distinguono per la loro solidità difensiva, con sette partite chiuse senza subire gol. La sfida promette equilibrio tra una Samb in cerca di riscatto e un Guidonia in fiducia.

Le probabili formazioni di Sambenedettese-Guidonia — La Sambenedettese dopo le recenti sconfitte nel Gruppo B di Serie C è chiamata ad alzare la testa, dato che è reduce da tre sconfitte di fila. Per questo motivo, probabilmente vedremo qualche cambio per cercare il guizzo vincente ed invertire il trend negativo. Il tecnico del Guidonia invece potrebbe prendere scelte nel segno della continuità, forte della formazione reduce da due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite.

Sambenedettese (4-3-3): Orsini; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Toure, Alfieri, Candellori; Konate, Eusepi, Toure.

Guidonia (3-5-2): Mazzi; Mule, Cristini, Esempio; Zappella, Sannipoli, Santoro, Tascone, Tessiore; Zuppel, Spavone.

