Lo streaming gratis della gara di campionato Sambenedettese-Perugia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 09:36)

Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Sambenedettese e Perugia, un confronto diretto in chiave salvezza che mette in palio punti pesanti per entrambe. I padroni di casa sono quindicesimi con 24 punti e cercano di allungare sulla zona calda, mentre gli ospiti occupano il diciassettesimo posto a quota 20, con l’obiettivo di invertire il trend e risalire la classifica.

Hai tre possibilità per guardare Sambenedettese-Perugia in streaming gratis:

Dove vedere Sambenedettese-Perugia in diretta TV e in streaming LIVE — La partita Sambenedettese-Perugia è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla diretta senza costi aggiuntivi e alle statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomat ica o Goldbet

Avere un conto attivo

CercareSambenedettese-Perugia nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Sambenedettese, quindicesima con 24 punti, affronta questo match con la necessità di fare risultato per mantenere margine sulla zona playout. La squadra di Ottavio Palladini punta su aggressività e ritmo, soprattutto nelle gare casalinghe, cercando di sfruttare l’ampiezza e l’intensità per mettere in difficoltà gli avversari.

Il Perugia, diciassettesimo a 20 punti, è chiamato a una prova di carattere. La formazione allenata da Piero Braglia ha bisogno di continuità e solidità, con l’obiettivo di muovere la classifica e uscire da una posizione delicata che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione.

Le probabili formazioni di Sambenedettese-Perugia — La Sambenedettese dovrebbe confermare il 3-4-3, un sistema che privilegia spinta sugli esterni e presenza offensiva, mantenendo però equilibrio tra i reparti. L’idea è quella di alzare il baricentro e provare a fare la partita, soprattutto nei primi minuti.

Il Perugia risponde con il 3-5-2, modulo orientato alla compattezza e al controllo del centrocampo. La squadra cercherà di chiudere gli spazi tra le linee e ripartire con rapidità, affidandosi a una struttura solida e ordinata.

Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

Perugia (3-5-2): Gemello, Nwanege, Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai, Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia