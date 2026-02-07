Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Sambenedettese e Perugia, un confronto diretto in chiave salvezza che mette in palio punti pesanti per entrambe. I padroni di casa sono quindicesimi con 24 punti e cercano di allungare sulla zona calda, mentre gli ospiti occupano il diciassettesimo posto a quota 20, con l’obiettivo di invertire il trend e risalire la classifica.
La partita Sambenedettese-Perugia è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla diretta senza costi aggiuntivi e alle statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Il momento delle due squadre—
La Sambenedettese, quindicesima con 24 punti, affronta questo match con la necessità di fare risultato per mantenere margine sulla zona playout. La squadra di Ottavio Palladini punta su aggressività e ritmo, soprattutto nelle gare casalinghe, cercando di sfruttare l’ampiezza e l’intensità per mettere in difficoltà gli avversari.
Il Perugia, diciassettesimo a 20 punti, è chiamato a una prova di carattere. La formazione allenata da Piero Braglia ha bisogno di continuità e solidità, con l’obiettivo di muovere la classifica e uscire da una posizione delicata che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione.
Le probabili formazioni di Sambenedettese-Perugia—
La Sambenedettese dovrebbe confermare il 3-4-3, un sistema che privilegia spinta sugli esterni e presenza offensiva, mantenendo però equilibrio tra i reparti. L’idea è quella di alzare il baricentro e provare a fare la partita, soprattutto nei primi minuti.
Il Perugia risponde con il 3-5-2, modulo orientato alla compattezza e al controllo del centrocampo. La squadra cercherà di chiudere gli spazi tra le linee e ripartire con rapidità, affidandosi a una struttura solida e ordinata.
Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini
Perugia (3-5-2): Gemello, Nwanege, Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai, Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia
