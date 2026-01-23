derbyderbyderby streaming Sambenedettese-Pianese streaming gratis: dove vedere la partita, diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Sambenedettese-Pianese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone B di Serie C propone una sfida allo Stadio Riviera delle Palme, dove Sambenedettese e Pianese si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:30. Una partita cruciale per entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione a centro classifica, mentre gli ospiti puntano a scalare ulteriormente la graduatoria con una prestazione di carattere.

Hai tre possibilità per guardare Sambenedettese-Pianese in streaming gratis:

Dove vedere Sambenedettese-Pianese in diretta TV e in streaming LIVE

La gara sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Sambenedettese-Pianese e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Sambenedettese-Pianese” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    La Sambenedettese, tredicesima a 23 punti, vuole riscattare la fase negativa e ritrovare continuità in classifica. La squadra di Ottavio Palladini si affida al 3-4-3, modulo che privilegia spinta sulle fasce e intensità in pressing, con Eusepi e Konate come punti di riferimento offensivi.

    La Pianese, settima a 28 punti, arriva in Riviera con l’obiettivo di consolidare il piazzamento playoff. Gli uomini di Alessandro Birindelli puntano sul 5-3-2, con difesa solida e ripartenze rapide, cercando di sfruttare la compattezza e la velocità dei propri attaccanti.

    Le probabili formazioni di Sambenedettese-Pianese

    Le due squadre si presentano con sistemi di gioco distinti ma ben definiti: un 3-4-3 per i padroni di casa e un 5-3-2 per gli ospiti, che promettono equilibrio e intensità su entrambe le metà campo.

    Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

    Pianese (5-3-2): Filippis, Coccia, Ercolani, Masetti, Chesti, Sussi, Bertini, Simeoni, Proietto, Puletto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli

