Sambenedettese-Ravenna, nona giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 10:18)

Al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto va in scena il 9° turno di Serie C (Girone B): Sambenedettese-Ravenna. Una sfida tra due squadre in forma, decise a restare nelle prime posizioni.

Dove vedere Sambenedettese-Ravenna in diretta TV e in streaming LIVE — Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 20.30 sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Qui Sambenedettese — La Sambenedettese arriva al match da quarta in classifica con 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I rossoblù hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 8, mostrando buona solidità difensiva. In casa il bilancio è equilibrato: 2 vittorie e 2 sconfitte in quattro gare. Nell’ultimo turno la squadra ha superato la Sassari Torres per 2-0, con un’ottima prova corale.

Qui Ravenna — Il Ravenna, invece, si presenta da seconda forza del campionato con 7 vittorie e una sola sconfitta. I giallorossi vantano un attacco prolifico con 18 gol realizzati e 10 subiti. Fuori casa hanno conquistato 3 successi su 4 gare. Nell’ultimo turno hanno piegato la Juventus U23 4-2, confermando il loro ottimo momento.

Sambenedettese-Ravenna, probabili formazioni — SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi; Moussa Tourè, Bongelli, Candellori; Konate, Eusepi, Marranzino. Allenatore: Ottavio Palladini.

RAVENNA (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni.