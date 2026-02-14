Sambenedettese-Torres: diretta live e streaming gratis

Sambenedettese e Torres si affrontano domenica 15 febbraio 2026 alle 14:30 in uno scontro diretto per la salvezza nel Girone B di Serie C

Stefano Sorce 14 febbraio - 18:45

Non è una partita come le altre. Allo Stadio Riviera delle Palme si gioca una fetta di stagione. Sambenedettese-Torres si affrontano domenica 15 febbraio 2026 alle ore 14:30 nell’8° turno del girone di ritorno del Girone B di Serie C. Tre punti separano le due squadre: 24 per la Sambenedettese, 21 per la Torres. È uno scontro diretto vero, con la zona playout che incombe e nessuno disposto a fare un passo indietro.

Dove vedere Sambenedettese-Torres in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento della Sambenedettese — La Samb arriva da una sconfitta pesante per 4-2 contro la Juventus Next Gen, seconda battuta d’arresto consecutiva e terza nelle ultime quattro gare. I marchigiani sono scivolati al 16° posto e per la prima volta in stagione si trovano in zona playout. Nonostante le difficoltà, la Sambenedettese può contare su una difesa che, numeri alla mano, resta tra le più solide della parte destra della classifica, con 28 reti subite. Il problema è la continuità. L’ultimo successo risale a ottobre, proprio contro la Torres, e il cambio tecnico con Marco Mancinelli non ha ancora portato la svolta sperata. In attacco il riferimento resta Eusepi, miglior marcatore con 6 gol, ma serve maggiore incisività per uscire da una spirale negativa che rischia di compromettere il finale di stagione.

Il momento della Torres — La Torres arriva dal 2-2 contro l’Ascoli, un pareggio che lascia l’amaro in bocca per il gol subito nel finale ma che ha mostrato segnali incoraggianti sul piano del gioco. I sassaresi sono 18° con 21 punti e inseguono la prima posizione utile per la salvezza. Il dato preoccupante riguarda la fase difensiva: 33 reti incassate, quinta peggior difesa del girone. Tuttavia, lontano dall’Acquedotto la squadra di Greco ha mostrato un atteggiamento più aggressivo e coraggioso. In attacco Di Stefano è il miglior realizzatore con 4 reti, mentre Sorrentino e Luciani restano pedine chiave. Per i rossoblù serve continuità e soprattutto cattiveria agonistica, come richiesto dallo stesso tecnico: a San Benedetto servirà una prova con “la bava alla bocca”.

