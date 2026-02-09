Una sfida avvincente e abbastanza storica, che viene resa dolce con un pizzico di passato in Serie A. Martedì 10 febbraio alle ore 19:00, lo Stadio Luigi Ferraris ospiterà la sfida tra la Sampdoria e il Palermo. La formazione blucerchiata, dopo una prima parte di stagione molto difficile, cerca di uscire dalla zona playout, mentre il club rosanero, invece, punta i playoff.
LA SFIDA
Sampdoria-Palermo, dove vedere la gara del Ferraris in diretta TV e streaming live
Dove vedere Sampdoria-Palermo in diretta TV e streaming gratis—
Il duello tra Sampdoria e Palermo, uno dei tanti match che si terranno nel turno infrasettimanale di Serie B, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. La gara tra gli uomini di Angelo Gregucci ed il club rosanero si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime.
Il momento delle due squadre—
La Sampdoria sembra essere rinata. L’inizio stagione è stata abbastanza complicato, ma nelle ultime quattro sfide è riuscita a collezionare ben otto punti e i due successi di fila, soprattutto, quello recente in campo difficile come quello di Modena danno parecchio entusiasmo agli uomini di Angelo Gregucci.
Il Palermo, invece, vola. La squadra rosanero arriva praticamente da 12 risultati utili di fila: nel turno recente Joel Pohjanpalo ha regalato la vittoria a 6 minuti dalla fine, grazie al suo 15 centro stagionale. Gli uomini di Filippo Inzaghi non vogliono mollare e cecheranno fino alla fine di afferrare la Serie A.
Sampdoria-Palermo: le probabili formazioni—
La Sampdoria di Angelo Gregucci punta tutto sul tridente Cherubini-Pierini-Brunori, con Henderson a gestire la regia blucerchiata. Il Palermo, invece, si affida al suo bomber: Joel Pohjanpalo. Alle spalle del Finlandese sono pronti a dare supporto Palumbo e Le Douaron.
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi; Cherubini, Pierini; Brunori. All. Gregucci.
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi.
