Una gara con tanta storia alle spalle. Si sfidano la formazione blucerchiata e il club rosanero: ecco dove assistere il match

Una sfida avvincente e abbastanza storica, che viene resa dolce con un pizzico di passato in Serie A. Martedì 10 febbraio alle ore 19:00, lo Stadio Luigi Ferraris ospiterà la sfida tra la Sampdoria e il Palermo . La formazione blucerchiata, dopo una prima parte di stagione molto difficile, cerca di uscire dalla zona playout, mentre il club rosanero, invece, punta i playoff.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Il duello tra Sampdoria e Palermo , uno dei tanti match che si terranno nel turno infrasettimanale di Serie B, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. La gara tra gli uomini di Angelo Gregucci ed il club rosanero si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre

La Sampdoria sembra essere rinata. L’inizio stagione è stata abbastanza complicato, ma nelle ultime quattro sfide è riuscita a collezionare ben otto punti e i due successi di fila, soprattutto, quello recente in campo difficile come quello di Modena danno parecchio entusiasmo agli uomini di Angelo Gregucci.