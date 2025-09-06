La notte fra sabato e domenica il palinsesto di USL Championshipci offre tantissimi match di livello fra cui quello in western conference fra San Antonio e New Mexico. Le due formazioni sono rispettivamente quinta e ottava forza all'ovest. Il match è in programma al Toyota Field di San Antonio con calcio d'inizio domenica 7 settembre alle ore 2,30.
USL Championship
San Antonio-New Mexico, USL Championship: dove vedere diretta tv e streaming
Diretta TV e in streaming LIVE di San Antonio-New Mexico, dove vedere il match?—
Come tutti i big match di USL Championship anche San Antonio-New Mexico è offerto in esclusiva GRATUITA IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Il sito darà anche l'opportunità di visualizzare in tempo reale le statistiche del match per una fruizione dell'evento completa.
San Antonio-New Mexico, come arrivano i team al match—
I texani sono quinti nella western conference con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte frutto di 26 goal fatti e 27 subiti. Nel'ultima giornata è arrivato l'1-1 in casa di Detriot che ha così aumentato il filotto di gare senza vittorie a 7. Gli ospiti sono in difficoltà con un successo che manca da 5 turni e una classifica che recita: ottavo posto (ultimo disponibile per i playoff), con 8 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte frutto di 26 goal segnati e 30 subiti. San Antonio-New Mexico è una garanzia di goal e spettacolo visti i 6 over 2,5 di fila negli scontri diretti.
Le probabili formazioni di San Antonio-New Mexico—
I padro di casa si affideranno come sempre al fantasista messicano Jorge Hernandez autore di 8 goal stagionali, gli stesso segnati sommando le reti delle scozzese Hurst e il brasiliano Luiz Fernando in forza al New Mexico.
San Antonio (4-1-4-1) - Namani; Neville, Sohay, Taintor, Medranda; Omar; Linhares, Hernandez, Walker, Pacheco; Agudelo. All. Llamosa
New Mexico (4-2-3-1) - Shakes; Lindsey, Seymore, Keller, Gloster; Bailey, Jabang; Akale, Noel, Hurst; Luiz Fernando. All. Sanchez
