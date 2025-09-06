La notte fra sabato e domenica il palinsesto di USL Championship ci offre tantissimi match di livello fra cui quello in western conference fra San Antonio e New Mexico . Le due formazioni sono rispettivamente quinta e ottava forza all'ovest. Il match è in programma al Toyota Field di San Antonio con calcio d'inizio domenica 7 settembre alle ore 2,30.

San Antonio-New Mexico, come arrivano i team al match

I texani sono quinti nella western conference con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte frutto di 26 goal fatti e 27 subiti. Nel'ultima giornata è arrivato l'1-1 in casa di Detriot che ha così aumentato il filotto di gare senza vittorie a 7. Gli ospiti sono in difficoltà con un successo che manca da 5 turni e una classifica che recita: ottavo posto (ultimo disponibile per i playoff), con 8 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte frutto di 26 goal segnati e 30 subiti. San Antonio-New Mexico è una garanzia di goal e spettacolo visti i 6 over 2,5 di fila negli scontri diretti.