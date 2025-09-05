Come abbiamo detto in apertura, la sfida di USL Championship sarà trasmessa in diretta streaming su Bet365, che ha l'esclusiva in Italia per questa lega tanto amata dagli appassionati di soccer. Su Bet365 oltre a vedere le immagini live avrai anche la possibilità di consultare le statistiche del match in tempo reale. Non sarà possibile, invece, seguire la sfida in diretta tv.

Verso Tulsa-Birmingham, le statistiche pre match

Tulsa è prima nella western conference e si sta confermando come una delle potenziali squadre che lotteranno per il titolo nei playoff. la squadra dorata ha finora totalizzato 42 punti, ben 8 in più di Sacramento secondo all'ovest, con un ruolino di marcia di 12 vinte, 6 pareggiate e 4 perse, con 37 reti all'attivo e 25 al passivo. La squadra di casa arriva da ko per 2-0 nella trasferta contro Colorado. Birmingham sta vivendo una stagione disastrosa: i soli 21 punti con 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte (28 goal segnati e 37 subiti) la relegano al penultimo posto nelle eastern conference. Il team ospite non vince da 5 match di fila. Interessante però notare come Tulsa non batta gli avversari in uno scontro diretto dal 2022.