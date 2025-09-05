Scorpacciata di match di USL Championship, ovvero la seconda lega americana di calcio per importanza dopo la MLS. Al Oneok Field, Tulsa ospita Birmingham in un match che, tra le altre cose, si potrà vedere GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Kick off alle ore 2:30 di domenica 7 settembre.
USL Championship
USL Championship, Tulsa-Birmingham: dove vederla in diretta tv e in streaming
Diretta TV e in streaming LIVE di Tulsa-Birmingham, dove vedere il match?—
Come abbiamo detto in apertura, la sfida di USL Championship sarà trasmessa in diretta streaming su Bet365, che ha l'esclusiva in Italia per questa lega tanto amata dagli appassionati di soccer. Su Bet365 oltre a vedere le immagini live avrai anche la possibilità di consultare le statistiche del match in tempo reale. Non sarà possibile, invece, seguire la sfida in diretta tv.
Verso Tulsa-Birmingham, le statistiche pre match—
Tulsa è prima nella western conference e si sta confermando come una delle potenziali squadre che lotteranno per il titolo nei playoff. la squadra dorata ha finora totalizzato 42 punti, ben 8 in più di Sacramento secondo all'ovest, con un ruolino di marcia di 12 vinte, 6 pareggiate e 4 perse, con 37 reti all'attivo e 25 al passivo. La squadra di casa arriva da ko per 2-0 nella trasferta contro Colorado. Birmingham sta vivendo una stagione disastrosa: i soli 21 punti con 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte (28 goal segnati e 37 subiti) la relegano al penultimo posto nelle eastern conference. Il team ospite non vince da 5 match di fila. Interessante però notare come Tulsa non batta gli avversari in uno scontro diretto dal 2022.
Le probabili formazioni di Tulsa-Birmingham—
Fra i calciatori da teenere sotto la lente d'ingrandimento ci sono l'americano Taylor Calheira nelle file di Tulsa e l'haitiano Ronaldo Damus per Birmigham, entrambi a quota 10 goal segnati in stagione.
Tulsa (3-4-2-1) - Penaranda; Pierre, Cissoko, Batista; St.Clair, Marcos Serra, Diallo. Damm; Elmedkhar, Goldthorp; Calheira. All. Spencer
Birmingham (5-3-2) - Delgado; Shashoua, Suarez, Kavita, Hamouda, Daley; Tregarthen, Martinez, McIllhatton; Damus, Travis. All. Briggs.
