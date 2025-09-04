La USL Championship torna ad accendersi: scopriamo dove vedere il match gratuitamente in streaming live ed in diretta tv

Domenico Ciccarelli 4 settembre - 22:14

Al Keyworth Stadium prosegue la USL Championship: domenica 7 settembre, alle ore 01:00, a scendere in campo saranno il Detroit City e l’Orange County. Le due formazioni si daranno battaglia nel primo turno della competizione americana: l’obiettivo sarà arrivare più lontano possibile.

Dove vedere Detroit-Orange County in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove assistere il match che andrà in scena tra Detroit City e Orange County. Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per poter trasmettere la USL Championship: la partita, dunque, non sarà visibile in diretta tv. La gara potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già iscritti sulla piattaforma.

Detroit-Orange County: come arrivano le due squadre alla gara — Al Keyworth Stadium, il Detroit City arriva da una gara molto equilibrata: ha pareggiato 1-1 contro il San Antonio FC. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 21’ grazie a un rigore trasformato da Jorge Hernández. Nella ripresa, i padroni di casa hanno reagito con determinazione trovando il pareggio al 66’ con una splendida punizione di Kobe Hernández-Foster. La gara è rimasta equilibrata fino alla fine, regalando intensità e spettacolo.

L’Orange County, invece, ha pareggiato 4-4 contro il Birmingham Legion FC in una partita ad alto ritmo e colpi di scena. Dopo continui ribaltamenti di punteggio, Chris Hegardt ha completato la rimonta con un tiro da fuori che ha siglato il pareggio finale. È stato riconosciuto come Migliore in campo per la sua prestazione decisiva. Una serata da ricordare, con otto gol segnati (record nello stadio) e intensità fino all’ultimo secondo.

Le probabili formazioni di Detroit-Orange County — Detroit City molto probabilmente partirà con questo undici: Saldaña in porta; Bryant, Amoo-Mensah e Sheldon in difesa; la linea di centrocampo, invece, sarà composta da Yamazaki, Villanueva, Williams, Cedeño ed Hernandez-Foster. I due riferimenti offensivi, infine, potrebbero essere Smith e Diouf, come accaduto contro San Antonio.

Tutt'altro modo invece per l'Orange County: i pali saranno difesi dal solito Shutler, mentre i quattro difensori saranno Ciotta, Miles, Latinovic e Doghman. Molto probabilmente i centrocampisti titolari saranno Jaminson, Benalcazar, Hegardt e Guimaraes, con Sylla e Zubak a gestire la manovra offensiva.