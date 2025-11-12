Il nuovo che avanza nella Western Conference affronta una delle squadre simbolo dello scorso decennio: è San Antonio Spurs-Golden State Warriors. Sfida che metterà, tra l’altro, il passato contro il presente - nonché il futuro - della Lega: Curry contro Wembanyama. Appuntamento giovedì 13 novembre alle 02:00 italiane. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
San Antonio Spurs-Golden State Warriors, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
San Antonio Spurs-Golden State Warriors, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi San Antonio Spurs-Golden State Warriors ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
I San Antonio Spurs, guidati magistralmente da Victor Wembanyama, viaggiano a velocità supersonica nella propria Conference. Un ritmo così alto riescono a tenerlo soltanto gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, Denver e in una certa misura I Lakers di Luka Doncic. Con otto vittorie e due sole sconfitte, gli Spurs si presentano alla sfida contro gli Warriors da grandi favoriti.
Dal canto loro i Golden State Warriors su undici partite giocate ne hanno vinte sei e perse cinque. Un record positivo che tiene la squadra di Steve Kerr comunque agganciata alle posizioni alte, occupate momentaneamente da squadre come i T’Wolves e gli Houston Rockets di Kevin Durant.
I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Golden State Warriors—
Le due squadre affrontano momenti positivi. Un po’ più altalenanti gli Warriors, ma comunque con diversi giocatori in forma e che hanno regalato vittorie recentemente. Per questo, non immaginiamo significativi cambi di quintetto rispetto alle precedenti uscite.
San Antonio Spurs: D. Vassell, H. Barnes, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.
Golden State Warriors: J. Kuminga, D. Green, Q. Post, J. Butler, B. Podziemski.
Non perdere San Antonio Spurs-Golden State Warriors, tra le sfide più avvincenti del prossimo turno di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA